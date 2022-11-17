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AirPods sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken AirPods kılıfı önerileri

17.11.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AirPodslar artık çok popüler, bu ürünleri sarıp sarmalayan aksesuarlar da öyle! En çok tercih edilen aksesuarlardan biri olan AirPods kılıfları için binlerce farklı seçenek mevcut. Neyse ki seçenekleri sizin için epey azalttık! Pek çok alternatif arasından hem kaliteli hem şık görünen en güzel ürünleri bir araya getirdik. Haydi gelin, bu eğlenceli tasarımlara beraber göz atalım.

AirPods sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken AirPods kılıfı önerileri

AirPods kullanıyor ya da almayı planlıyorsanız bu pahalı cihazı korumak için kaliteli bir kılıf arayışına başlamış olabilirsiniz. Farklı özellikleri bulunan kılıflar, kulaklığı darbelerden koruduğu gibi kişilerin tarzını yansıtmasına da imkân tanıyor. Böylelikle kişiselleştirilmiş bir AirPods deneyimi yaşamak mümkün hâle geliyor. Eğer siz de eğlenceli ve kaliteli bir kılıf arıyorsanız gelin, seçenekleri birlikte değerlendirelim.

1. Dayanıklı bir ürün arayanlara: Minesk AirPods Silikon Kılıf

Airpods sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken airpods kılıfı önerileri

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AirPods Pro, AirPods 1 ve AirPods 2 , uyumlu Minesk AirPods Silikon Kılıf, kullanışlı seçeneklerden biri. Klipsli askı aparatıyla beraber gelen ürün, beş farklı renk seçeneğine sahip. Darbelere karşı ekstra güçlü yapısıyla koruma sağlarken uyumlu tasarımı sayesinde AirPods'u tamamen sarar.

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2. Sade tasarımlardan hoşlananlara: Telehome AirPods Kılıf

Airpods sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken airpods kılıfı önerileri

AirPods 1 ve 2 uyumlu Telehome AirPods Kılıf, desenli modellerden pek hoşlanmayanlar için harika bir seçenek. Tamamen şeffaf olan ürün, AirPods'a tam olarak uyum sağlayarak harika bir görüntü oluşturuyor. Kenarlarında ekstra darbe emici silikon malzeme bulunduğunu için dayanıklılığını artırıyor. Ürünün askı aparatı olduğunu da es geçmeyelim!

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3. Örgü detaylarıyla çok şık bir seçenek: Spigen AirPods Kılıf

Airpods sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken airpods kılıfı önerileri

Hassas kesimi sayesinde AirPods'a uyum sağlayan AirPods 1 ve 2 uyumlu Spigen AirPods Kılıf, şarj bölgesini açıkta bırakarak pratiklik sunar. Örgü kumaşı sayesinde çok şık görünür. Yumuşak mikrofiber yapısı ile ürün, üzerinde çizik bırakmaz. Kablosuz şarj desteği sunan ürünü çantanıza asarak rahatça yanınızda taşıyabilirsiniz.

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4. Desenli şeffaf kılıf arayanlara: Mooodcase AirPods Kılıfı

Airpods sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken airpods kılıfı önerileri

Şeffaf koruma kılıfı üzerinde hoş deseler arıyorsanız Mooodcase AirPods Kılıfı tam size göre. Dayanıklı malzemelerden üretilen kılıf, güvenilir bir koruma sağlar. AirPods'u tam olarak sararak bütün darbelerden korur. Aynı zamanda çizilme gibi problemleri de engeller. Ürünün galaksi temalı desenlerine bayılacağınıza eminiz!

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5. Çanta gibi görünen: Spigen AirPods Kılıf

Airpods sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken airpods kılıfı önerileri

Çanta gibi görünen şık ve modern bir kılıf arıyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre. Şık bir cüzdanı andıran Spigen AirPods Kılıf, deri detaylarıyla oldukça iddialı görünüyor. Kulaklığı çizilmeye ve darbelere karşı korumasının yanında ergonomik yapısıyla cepte rahat bir şekilde taşınabiliyor.

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6. Arkadaşlarınız buna bayılacak: Dumadum Patates Kızartması AirPods Kılıfı

Airpods sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken airpods kılıfı önerileri

Cebinizden bir patates kızartması çıkarıyorsunuz ve onu açıyorsunuz. O da ne? Aslında bir kulaklık kılıfıymış! AirPods için üretilen Dumadum Patates Kızartması AirPods Kılıfı, renkli tasarımıyla eğlenceli kılıf seçenekleri arasında yer alıyor. Darbelere karşı dayanıklı malzemeleriyle kulaklığı en iyi şekilde koruyor. Askı aparatıyla kolay bir şekilde taşınabilmesi de cabası!

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7. Çok şık, çok havalı: Bause Apple AirPods 1/2 Uyumlu Deri Kılıf

Airpods sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken airpods kılıfı önerileri

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Dört farklı renk seçeneği bulunan Bause Apple AirPods 1/2 Uyumlu Deri Kılıf, şık bir ürün arayanlar için ideal olabilir. Gösterişten uzak olan ürün, deriden üretilmesi sayesinde iddialı bir görünüm kazanıyor. Kulaklığı darbe ve çiziklere karşı koruması için tamamen kapalı şekilde tasarlanıyor. Ürünün asma tokasının bulunduğunu da belirtelim.

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8. Kadınlar ona bayılacak: LIMD Diamond Taşlı Silikon AirPods Kılıfı

Airpods sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken airpods kılıfı önerileri

LIMD Diamond Taşlı Silikon AirPods Kılıfı, her konuda şıklıktan yana olan kadınlar için ideal bir seçenek. Taşlı tasarımıyla ışıl ışıl parlıyor ve herkesin ilgisini çekiyor. Üstelik iç tarafında yer alan silikon sayesinde dışarıdan gelen darbelere karşı Airpods'u koruyor. Tıpkı bir mücevher gibi görünen ürünü sevdiklerinize şık bir hediye seçeneği olarak da değerlendirebilirsiniz.

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9. Oyunseverlere özel bir seçenek daha: TROS Sevimli Airpods 3. Nesil Darbe Emici Kılıf

Airpods sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken airpods kılıfı önerileri

Oyun oynamayı seven kişilere hitap eden bir Airpods kılıfı arıyorsanız TROS Sevimli Airpods 3. Nesil Darbe Emici Kılıf harika bir seçenek. Oyun kumandası şeklinde tasarlanan ürün, butonlarından yönlendirme tuşlarına kadar her detayı kapsayacak şekilde üretilmiş. Ayrıca geniş yapısıyla darbelere iyi seviyede koruma sağlıyor. Ürünün asma aparatı olduğunu da es geçmeyelim.

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10. Eğlenceli bir tasarım arayanlara: Regetto AirPods Kılıfı

Airpods sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken airpods kılıfı önerileri

Regetto AirPods Kılıf, eğlenceli tasarımı sayesinde özellikle gamerların beğenisini kazanıyor. Neredeyse gerçek bir gameboy gibi görünüyor ve sevimli tasarımıyla AirPods'unuzu koruyor. Anahtarlık aparatı da bulunan kılıfın anahtarlık kısmında dahi gameboy detayları bulunuyor. Kulaklığınız için eğlenceli bir kılıf arıyorsanız bu ürüne göz atın!

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