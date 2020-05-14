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AirPods Studio için detaylar belli olmaya başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 12:08 | Son Güncelleme

Apple’ın uzun bir süredir kafaüstü kulaklık üreteceği söylentileri gündemi meşgul etmeyi başarmıştı. AirPods Studio olarak isimlendirilmesi beklenen bu kulaklığın fiyatı da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve 349 dolar seviyesinden satışa sunulacağı söylenmişti.

AirPods Studio için detaylar belli olmaya başladı

Hali hazırda satılan AirPods‘ların en önemli özelliklerinden biri, bildiğiniz gibi kulaklığı çıkardığınızda şarkıyı otomatik olarak durdurması ve taktığınızda ise kaldığınız yerden devam etmesi. AirPods Studio’nun benzer bir özelliğe sahip olacağı söyleniyor. Ancak bu özellik farklı bir şekilde çalışacak. Apple, sensörler ile kulak algılama yerine, kulaklıkların başınızda veya boynunuzda olup olmadığını algılayabilen sensörler eklemek için çalışıyor.

İŞTE AİRPODS STUDİO'NUN YENİ DETAYLARI

Bu doğrultuda AirPods Studio’nun kafanıza yerleştirildiğini tespit ettiğinde, müziği oynatacağını veya duraklatacağı söyleniyor. Yani boyun algılaması, tıpkı AirPods’lardan sadece birini kulağınızdan çıkarırken olduğu gibi müzik duraklatıldığında kulaklığı açık tutmak için kullanılacak.

Başka bir sensör ise ses kanallarını otomatik olarak yönlendirmek için sol ve sağ kulakları algılayacak. Bu sayede kulaklığı ters takma olayı ortadan kalkacak. Bildiğiniz gibi sağ ve sol kanallar ayrı ayrı programlanabiliyor. Bu yüzden kulaklıktan tam verim alabilmek için kulaklığı doğru bir şekilde takmak gerekiyor. Apple da bu algılamayı sensörleri ile yapacak.

Bu modelde AirPods Pro’da olduğu Aktif Gürültü Engelleme ve Şeffaflık Modu yer alacak. Kullanıcılar gürültüyü azaltmak veya ortam sesini duymak için iki mod arasında kolayca geçiş yapabilecek. AirPods Studio’nun ağırlıklı olarak profesyonel kullanıcılara odaklanması beklendiğinden, özel ekolayzer ayarları da bu kulaklıkta yer alacak.

Bloomberg'in son raporuna göre, Apple’ın yeni kafaüstü kulaklıkları fitness ve günlük kullanım için iki farklı varyasyon ile gelecek. Modüler bir yapıda olması beklenen kulaklıkta, pad ve band değişiminin oldukça kolay olacağı söyleniyor. Eylül ayındaki iPhone 12 etkinliğinde tanıtılması beklenen bu modellerin Türkiye’de 3.500 TL’den aşağıya satılmayacağını düşünüyoruz.

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