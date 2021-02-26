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  4. Ajan krizi patladı! Elektrikçi kılığına girip planları gizlice göndermiş

Ajan krizi patladı! Elektrikçi kılığına girip planları gizlice göndermiş

26.02.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Ajan krizi patladı! Elektrikçi kılığına girip planları gizlice göndermiş

Rusya ve Almanya arasında hiç beklenmedik bir kriz patladı. Bir Alman vatandaşın, elektrikçi kılığına girerek Kremlin'e bilgi gönderdiğinin ortaya çıkması üzerine yer yerinden oynadı. Dahası, gönderdiği bilginin niteliği uluslararası skandalın boyutunu daha da artıracak cinsten. Şimdiye kadar Rus lider Putin ile sıcak diyalog kurmaya özen gösteren Alman Başbakan Merkel'in dahi sabrının tükendiği söyleniyor.

Son dönemde Rusya üstündeki baskısını artırmak isteyen Avrupa'nın önündeki en büyük "fren"lerden birisi kabul edilen Almanya, Kremlin'in ortaya yeni çıkan adımıyla şok geçiriyor.

Federal Meclis'in kat planlarını Rus casuslarına devrettiğinden şüphelenilen bir Alman elektrikçi, bugün Berlin'deki savcılar tarafından casusluk yapmakla suçlandı.

Jens F. adıyla anılan şüpheli Kremlin ile üç yıl boyunca parlamento binasıyla ilgili istihbaratı Ruslara aktarmakla suçlanıyor.

Alman vatandaşı, başkentteki parlamento binalarında elektrikli teçhizatın yangın güvenliğini kontrol eden müteahhitler için çalışıyordu.

Savcılar, Jens F.'in binanın kat planlarının yer aldığı PDF dosyalarına eriştiğini söylüyor.Şüphelinin 2017 yazında bir ara bilgiyi Rus gizli servislerine aktarmaya karar verdiğine inanılıyor.

Savcılar, "Şüpheli, ilgili PDF dosyalarını içeren bir veri taşıyıcısı hazırladı ve Berlin'deki Rus büyükelçiliğindeki, esas olarak Rus askeri gizli servisi GRU için çalışan bir görevliye gönderdi" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya

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