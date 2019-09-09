Ajda Pekkan Harbiye'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Pekkan, Halkbank ve Poll Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen "Paraf Halkın Yıldızları" konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

İki bölümden oluşan konserde sanatçı, aralarında "Farkın Bu", "Yakar Geçerim", "Sevgide Seni Seçtim", "Yalnızlık", "Yaz Yaz" ve "Bambaşka Biri"nin bulunduğu 29 parça seslendirdi.

Sahnede konuşma yapan ünlü sanatçı, söz yazarı ve besteci Şehrazat'ın "Farkın Bu" şarkısını kendisi için yazdığını ve çok sevdiğini dile getirerek, şarkıyı 2 defa söyledi.

Ajda Pekkan, bu konserde daha önceki Harbiye'deki konserlerinden farklı olarak repertuvarında çok fazla bilinmeyen şarkılara da yer verdiğini ifade etti.

Konseri Hülya Koçyiğit, Halit Ergenç ve Bergüzel Korel gibi birçok ünlü isim de izledi.

