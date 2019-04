AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

"Kıvılcımı yangına çevirme, gerçeği ters yüz ederek kamuoyunu aldatma, iftira atma, yalanlar üzerinden kampanya yürütme, bunların işidir, bunu iyi bilirler." diyen Erdoğan, kendisinin ve partisinin asla böyle yollara tevessül etmediğini, etmeyeceğini vurguladı.

Kimseyi linç etmediklerini, milletin değerlerini, şehitlerin aziz hatıralarını, şehit yakınlarının hak ve hukukunu savunduklarına kaydeden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"CHP kafası daha da ileri gidip alenen, 'Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye dayıyoruz' diyen, her gün Kandil'e, terörist başına selam gönderen partiyle seçimlerde ittifak yapan sanki kendileri değilmiş gibi Kuvayımilliye'den dem vuruyor. Bunu ben söylemiyorum, bunu Kandil'deki adam söylüyor. Ne diyor? 'Biz CHP ile ittifak yapacağız, onlarla beraber yürüyeceğiz.' Öbürü çıkıyor, 'Kürdistan'da oylar şuraya. Batıda AK Parti'yi ve MHP'yi, onları çökerteceğiz.' Bunları kim söyledi, söyleyenler belli. Bunlar sizinle beraber yürümedi mi? Bugüne kadar tek bir şehit cenazesinde görmediğimiz ancak her terörist cenazesinde en ön safta yer alanlarla ittifak kuran, seçimlerin ardından el çakarak, 'birlikte iyi salladık' diye zafer naraları atan bunlar değil mi? CHP'nin milletvekili şu anda Edirne'de yatanla beraber 'İyi salladık' demiyor muydu? Kimi aldatacaksınız? Bunları hep yaşadık, gördük. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, daha pek çok yerde... Büyükşehir belediye başkanlıklarını birlikte kazandıklarını ilan edenler, şimdiden belediye yönetimlerini paylaşma kavgasına girişenler, bunlar değil mi? Her fırsatta birbirlerine koşup ne kadar iyi dayanışma içerisinde olduklarını göstermeye çalışanlar bunlar değil mi? Türkiye'nin ve Türk milletinin bekasına yönelik her saldırıya adeta tek bir parti gibi davranarak destek verenler bunlar değil mi? Öyleyse, terör örgütünün emrindeki partiyle birlikte hareket ettiklerini söylememizin neresi yanlış?"