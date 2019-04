AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Özellikle yerel mimari başta olmak üzere adımların buna göre atılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, eğer bu konularda tereddütler varsa Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ile irtibat kurulacağını, ona göre kararların alınacağını ve adımların atılacağını söyledi. Erdoğan, "Eğer böyle bir noktada mimari olarak izin verilsin mi verilmesin mi bunun kararını Genel Başkan Yardımcım, ilgili bakanım hep birlikte otururuz, konuşuruz, adımı da ona göre atarız. Çünkü artık şehirlerin yapılanmasında, planlanmasında bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu amacın ötesine geçildiğinde israfa geçilmiş olur ki hem inancımızda hem kültürümüzde böyle davranışların yeri yoktur." dedi.

- "Emanetin ehline verilmesini istiyoruz"

Her alanda adaletin gözetileceğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğumundan ölümüne kadar bu ülkenin her bireyi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imkanlarından adil şekilde yararlanma, eğitim görme, iş kurma, hayat sürme hakkına sahiptir. Ülkemizdeki tek bir insanın dahi kendini ötekileştirme veya ötekileştirilmiş hissetmesine yol açarsak vebal altında kalmış oluruz. Bunu yapacak olan öncelikle işte bugün burada bulunan bizleriz. Emanete sahip çıkmak kadar emanetin hakkını vermek de önemlidir. Bunun için emanetin ehline verilmesini istiyoruz. Görev tevdi ettiğimiz her arkadaşımızın işini hakkıyla yapacağını varsayıyoruz. Bunu başaranların başımızın üzerinde yeri vardır ama kendisine tanınan fırsatı, verilen imkanı kullanamayanlar da hiç kusura bakmasınlar nöbeti devretmeyi kabullenmek zorundadırlar. AK Parti kurulduğundan beri Meclis'ten bürokrasiye, teşkilatlardan belediyelere kadar her yerde bu nöbet değişimi yaşanmıştır, yaşanmaya da devam edecektir. Millete en iyi hizmeti kim yapıyorsa onunla yola devam etmek ülkenin ve partimizin yöneticisi olarak bizim görevimizdir."