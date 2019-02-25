AK Parti adayı Türkmen: Çankayalının ilk kadın başkanını seçmek istediğini hissediyorum

Ankara'da, AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, "Çok güzel tepkiler alıyorum. Çankayalının ilk kadın başkanını seçmek istediğini hissediyorum. İnşallah 31 Mart akşamı Çankaya'nın ilk kadın başkanını hep birlikte seçiyor olacağız" dedi.

AK Parti'nin Çankaya adayı Amber Türkmen, projelerinde önceliğin yönetim anlayışı ve hizmet eşitliği olduğunu söyledi. Bütün projelerinde mahalle ölçeğince çalıştıklarını belirten Türkmen, "Diğer bir adım ise insana dokunmak, insana yatırım ve istihdamdır. Kadının, engellinin, yaşlının, çocuğun ve gencin hepsinin gerekli hizmetlere ulaştığı bir bütünlükle çalışıyoruz" diye konuştu.

'KÜLTÜR- SANAT MARKASI OLAN ÇANKAYA YAPACAĞIZ'

Çankaya'nın sanat konusunda çok önemli bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Türkmen, şunları söyledi:

"Çankaya bize Cumhuriyetimizin, Atatürk'ün mirasıdır; çok ciddi milli kültüre ve potansiyele sahip. Bunları ortaya çıkaracağız ve değerlendireceğiz. İnsanlarımız daha fazla sanatla, kültürle iç içe olacak. Onun dışında çok büyük bir kültür- sanat kompleksi ile geçmişimizden bugüne kadar her dalda yürütülen çalışmalar ile kültür- sanat markası olan Çankaya yapacağız. Bunun turizminde önünü açıp, istihdama da kapı açmış olacak."