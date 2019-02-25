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AK Parti adayı Türkmen: Çankayalının ilk kadın başkanını seçmek istediğini hissediyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

Ankara'da, AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, "Çok güzel tepkiler alıyorum.

Ankara'da, AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, "Çok güzel tepkiler alıyorum. Çankayalının ilk kadın başkanını seçmek istediğini hissediyorum. İnşallah 31 Mart akşamı Çankaya'nın ilk kadın başkanını hep birlikte seçiyor olacağız" dedi.

AK Parti'nin Çankaya adayı Amber Türkmen, projelerinde önceliğin yönetim anlayışı ve hizmet eşitliği olduğunu söyledi. Bütün projelerinde mahalle ölçeğince çalıştıklarını belirten Türkmen, "Diğer bir adım ise insana dokunmak, insana yatırım ve istihdamdır. Kadının, engellinin, yaşlının, çocuğun ve gencin hepsinin gerekli hizmetlere ulaştığı bir bütünlükle çalışıyoruz" diye konuştu.

'KÜLTÜR- SANAT MARKASI OLAN ÇANKAYA YAPACAĞIZ'
Çankaya'nın sanat konusunda çok önemli bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Türkmen, şunları söyledi:
"Çankaya bize Cumhuriyetimizin, Atatürk'ün mirasıdır; çok ciddi milli kültüre ve potansiyele sahip. Bunları ortaya çıkaracağız ve değerlendireceğiz. İnsanlarımız daha fazla sanatla, kültürle iç içe olacak. Onun dışında çok büyük bir kültür- sanat kompleksi ile geçmişimizden bugüne kadar her dalda yürütülen çalışmalar ile kültür- sanat markası olan Çankaya yapacağız. Bunun turizminde önünü açıp, istihdama da kapı açmış olacak."

'VETERİNERLİK HİZMETİNİ EVLERE TAŞIYACAĞIZ'
Türkmen, Çankaya'da çok fazla hayvansever bulunduğunu ve hayvanlarla ilgili çok fazla sorun yaşandığını kaydetti. Konuyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten Amber Türkmen, "Veterinerlik hizmetini evlere taşıyacağız. Kentimizin içerisindeki düzenlemeler ile parkların içerisinde mutlaka hayvanlarımızın da haklarını gözeterek gerçekleştireceğiz. Onlar için uygun alanlar yapacağız" dedi.

'ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM'
Uzun yıllar bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev aldığını kaydeden Türkmen, kadın olarak bu konuda yaşanan zorlukları çok iyi bilen biri olduğunu söyledi. Kadınların zorluklarla karşılaşmaması gerektiğini dile getiren Amber Türkmen, "Ben simgesel bir örnek olayım, yol açayım. Kadınlarımızın her alanda bulunmalarının takipçisi ve ısrarcısı olalım. Toplumumuzun kadına daha çok güvendiğini söyleyebilirim. Kadın doğuştan yerel yöneticidir. Bir kadın birçok şeyi aynı anda düşünür, planlar ve hayata geçirir. Toplumumuz bunu biliyor, kadının vicdanına ciddi anlamda güveniliyor. Çok güzel tepkiler alıyorum. Çankayalının ilk kadın başkanını seçmek istediğini hissediyorum. İnşallah 31 Mart akşamı Çankaya'nın ilk kadın başkanını hep birlikte seçiyor olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-AK Partili Türkmen röportaj
Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)

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