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AK Parti Ağrı Aday Tanıtım Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 22:52 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi Zehra Taşkesenlioğlu: - "Terörle bizi birbirimize kırdırmaya çalıştılar. Genç kızlarımızı ve çocuklarımızı biz okullara layık görürken, onlar Tendürek Dağı'na, Kandil'e, Sincar'a terörist olmaya götürdüler" - "Benim için vatan bir bütündür, bölünmedi, bölünemeyecek. Ama bölenlerin başlarını gövdelerinden bölmeye devam edeceğiz"

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "Terörle bizi birbirimize kırdırmaya çalıştılar. Genç kızlarımızı ve çocuklarımızı biz okullara layık görürken, onlar Tendürek Dağı'na, Kandil'e, Sincar'a terörist olmaya götürdüler." dedi.

AK Parti'nin Ağrı'daki 7 ilçe, 4 belde belediye başkan adayı törenle tanıtıldı.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Taşkesenlioğlu, AK Parti'nin iktidarda bulunduğu 16 yılda Ağrı'da gerçekleştirdiği yatırımlara değindi.

Özellikle eğitimde yapılan çalışmaları örnek gösteren Taşkesenlioğlu, "Birileri çocuklarımıza dağı layık görürken, biz çocuklarımıza eğitimi layık gördüğümüz için bunları yapıyoruz. İstiyoruz ki Ağrı'daki Abdurrahim de İstanbul'daki eğitimi alsın. Aramıza bunun için nifak sokanların nifaklarını bir bir yenebilme adına bunu yaptık." diye konuştu.

-"Terörle bizi bir birimize kırdırmaya çalıştılar"

AK Parti'nin 16 yılda turizm, sağlık, yol, alt yapı, havalimanını kente kazandırdıklarını anlatan Taşkesenlioğlu ancak bazı kesimlerin yapılanları görmezden geldiklerini kaydetti.

"Onların gözleri görmüyor, kulakları duymuyor, ama daha da kötüsü akılları da çalışmıyor." diyen Taşkesenlioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bunlarla mücadele etmeye çalışırken, terörle bizi birbirimize kırdırmaya çalıştılar. Genç kızlarımızı ve çocuklarımızı biz okullara layık görürken, onlar Tendürek Dağı'na, Kandil'e, Sincar'a terörist olmaya götürdüler. Biz çocuklarımızın elinde damat kınası isterken, onlar genç kızlarımızı kendi emelleri için Ermenistan'ın, İsrail'in emelleri için harcamaktan geri kalmadılar."

-"Başlarını gövdelerinden bölmeye devam edeceğiz"

Son dönemlerde teröre karşı yürütülen başarılı çalışmalar ve bölge halkının desteğine işaret eden Taşkesenlioğlu, terörü kazdığı çukura gömdüklerini ve gömmeye de devam edeceklerini bildirdi.

Taşkesenlioğlu, "Benim için vatan bir bütündür, bölünmedi, bölünemeyecek. Ama bölenlerin başlarını gövdelerinden bölmeye devam edeceğiz. Milletimizin karşısına dikilenleri kendi dualarımızın gücüyle dağlarda gömmeye devam edeceğiz. Tek millet olarak geldik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet tek millet olacaktır. Her kim ki buna karşı çıkacaksa bugüne kadar verdiğimiz dersin katbekat fazlasını da vermeye devam edeceğiz. Şehitlerimizin al kanıyla boyanmış bu bayrağı her kim ki göklerden alacaksa bilekten değil, başını kökünden koparmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin artık tüm masum insanların umudu olduğunu vurgulayan Taşkesenlioğlu, Ağrı'nın bu anlamda 31 Mart seçimlerinde kendilerini destekleyeceğine inandığını ifade etti.

Taşkesenlioğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilen Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan, ilçeler ve belde belediye başkanlarını sahneye davet etti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Abbas Aydın, il, ilçe ve belde yönetimleri ve partililerin katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

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