Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri olmaz. AK Parti kadrolarındaki her bir arkadaşımızın bu hassasiyetle, alicenaplıkla, bu gayretle çalıştığına, çalışacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, CHP'de olan Çankaya ve Yenimahalle Belediye Başkanlıklarının alınarak Ankara'da yeni bir dönüşüm ve değişimin başlatılması gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar Çankaya'ya gelenlerin hizmet vermediğini, veremediğini ifade eden Erdoğan, "Çankaya'nın ismi büyük ama içindeki hizmete bakınca ne yazık ki berbat, rezalet. Yenimahalle ayrı öyle." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Yenimahalle'yi eski olmaktan çıkartıp gerçekten Yenimahalle olma sürecine sokacaklarını, bunu başaracaklarını dile getirdi.

Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Özhaseki olduğunu hatırlatan Erdoğan, Özhaseki'nin 5 dönem, 21 yıl süresince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, daha sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını hatırlattı.