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AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

SEÇİM HABERLERİ  | 18.12.2018 14:53 | Son Güncelleme

AK Parti'de Ankara Büyükşehir Adayı olarak açıklanan Mehmet Özhaseki'yle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Ankara için Mehmet Özhaseki isminin açıklamasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsız olduğunu ve yakın çevresine "Hulusi Bey önerdi Özhaseki'yi. Yanıldık" dediğini iddia etti.

Yarkadaş kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Cumhur İttifakı, isimlerini açıkladıkları 12 ilde adaylarını değiştirecek. Erdoğan, Mehmet Özhaseki'nin adaylığından da memnun değil. Erdoğan, "Hulusi Bey önerdi Özhaseki'yi. Yanıldık" diyor yakın çevresine.

yarkadas


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özhasaki adam gibi adam hırsızlara inat hasaki
Öz hasekiyle devam
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