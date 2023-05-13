HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti Ankara Milletvekili adayı Karaaslan: Yeni bir yenilgi tattırmaya hazırız

AK Parti Ankara Milletvekili adayı Karaaslan: Yeni bir yenilgi tattırmaya hazırız

13.05.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Ankara Milletvekili adayı Osman Karaaslan, seçimle ilgili değerlendirmede bulundu. Karaslan, 'Kandil, FETÖ ve HDP’nin desteğini alan 7’li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni bir yenilgi tattırmaya hazırız' dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili adayı Karaaslan: Yeni bir yenilgi tattırmaya hazırız

Gölbaşı’nda 1. bölge muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Karaaslan, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Şahlanış dönemine hazır olduklarını belirten AK Partili Karaaslan, “14 Mayıs’ta, bu milletimiz terör destekçilerine taviz vermeyecek, milli ve yerli olanlar kazanacak. Bu millete her zaman güvendik, onların desteğini almak için durmadan çalıştık. 15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye’ye uyanacağız. Buna yürekten inanıyorum. Yenilgiyi bir meziyet haline getiren 7’li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil, FETÖ ve HDP’nin desteğini almasına rağmen yine kaybedecek. Bunu ben söylemiyorum. Bunu şehit anneleri, eşleri ve çocukları söylüyor. Bunu vatanseverler ve ülke sevdalıları söylüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan açıklamasını, programa katılım sağlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili adayı Jülide Sarıeroğlu, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek’e, milletvekili adayları, teşkilat mensupları, muhtarlar ve STK temsilcilerine teşekkürleriyle bitirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözlerBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Muharrem İnce resmen adaylıktan çekildi! İşte kararın gerekçesiMuharrem İnce resmen adaylıktan çekildi! İşte kararın gerekçesi
Sinan Oğan canlı yayında duyurdu! "Kapısında not buldu"Sinan Oğan canlı yayında duyurdu! "Kapısında not buldu"
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili ak parti

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

İkinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Açıklama geldi

İkinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Açıklama geldi

BDDK’dan kredi kartı kararı!

BDDK’dan kredi kartı kararı!

YSK açıkladı! Aynı ittifaktaki birden fazla partiye mühür basıldığında...

YSK açıkladı! Aynı ittifaktaki birden fazla partiye mühür basıldığında...

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Canlı yayında açık açık yalan söylüyor'

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Canlı yayında açık açık yalan söylüyor'

Yaptırım lafından sonra turist sayısında yüzde 80 azalma oldu

Yaptırım lafından sonra turist sayısında yüzde 80 azalma oldu

İlginizi Çekebilir

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.