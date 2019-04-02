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AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinde itirazda bulundu

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yerel seçim sonuçlarına ilişkin ''25 ilçede itirazlarımızı gerçekleştirdik. 3 bin 217 sandıkta tespit ettiğimiz usulsüz uygulamalar var'' dedi.

AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinde itirazda bulundu

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Pek çok sandıkta sandık tutanaklarının farklı şekillerde birleştirildiği tespit edilmiştir. Tüm sandık sonuç tutanaklarını inceledik elde edilen hataları ve eksiklikleri ilçe seçim kurullarına müracaat ederek itirazlarımızı gerçekleştirdik. Biz bir oy bile dışarıda kalmasın diye bu kadar çalışma yaparken oyların eksik yazılmayla heba edilmesine razı gelemeyiz. Ankara'daki 25 ilçede itirazlarımızı gerçekleştirdik. Ankara'daki sandıkların geçersiz oyların dışında tespit ettiğimiz 3 bin 217 sandıkta ilçede ilçe belediyesinin oyu 100 küsür ama büyükşehirde 0 oy. 3 bin 217 sandıkta tespit ettiğimiz usulsüz uygulamalar var.''

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