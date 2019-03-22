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AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem: Kadınlara tam destek vereceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "Kadınların bireysel ve toplumsal olarak güçlenmesi bizim olmazsa olmazımızdır.Kadınların istihdamda ve girişimcilikte işgücüne katılımlarına destek vereceğiz" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem: Kadınlara tam destek vereceğiz

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "Kadınların bireysel ve toplumsal olarak güçlenmesi bizim olmazsa olmazımızdır.Kadınların istihdamda ve girişimcilikte işgücüne katılımlarına destek vereceğiz" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem,
İnönü Mahallesi’nde partinin kadın kolları ile kahvaltı programına katılıp, ev ziyaretleri gerçekleştirdi. 1 Nisan’dan itibaren Alaşehir’de sağlık ve sosyal yardım hizmeti alamayan hiçbir vatandaş kalmayacağını söyleyen Erdem, "AK Parti iktidarında kadınların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve toplumsal alandaki dezavantajlı konumlarını avantaja çevirmek için reform düzeyinde uygulamalar gerçekleştirildi. Kadının bireysel ve toplumsal olarak güçlenmesi bizim olmazsa olmazımızdır. Kadınlarımızın istihdamda ve girişimcilikte işgücüne katılımlarına destek vereceğiz. İş hayatında tutunmalarını kolaylaştırmak amacıyla kaliteli ve hesaplı kreş imkânlarını yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARA DESTEK

Erdem, kadınların şiddete uğradıklarında başvurabilecekleri merkezleri de dahakolay erişilebilir hale getireceklerini vurgulayarak , “Bu tip durumlarda adalet, kolluk kuvvetleri, acil servis gibi kamu hizmetlerinin daha hızlı yürümesine de destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ENGELLİ VATANDAŞLARIN HAYAT ŞARTLARINI İYİLEŞTİRİLECEK

İsmail Erdem, Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde engelli vatandaşlarla da buluştu. Erdem, 10 yıl başkanlık yaptığı Sancaktepe Belediyesi’nde engelli vatandaşlar için çok büyük reformlar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Aynı çalışmaları Ataşehir’e de getirmek boynumuzun borcudur. Tüm vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçları konusunda yanlarında olmak her zaman önceliğimiz olacak.Gelin, engelleri hep birlikte kaldıralım” dedi.

ENGELLİ VATANDAŞLARIN ÜRETİME KATKIDA BULUNMASI ÖNCELİKLER ARASINDA

İsmail Erdem, engelli vatandaşların hayat şartlarını iyileştirmek, toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olarak, üretime katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirterek;bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve meslekirehabilitasyon hizmetleri vermek üzere bir dizi çalışmayı hayata geçireceklerini ifade etti.

"ALAŞEHİR’DE SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM HİZMETİ ALAMAYAN KALMAYACAK"

Evde sağlık ve sosyal destek hizmeti ile vatandaşların yaşam kalitesini arttırıp, ailelerine destek sağlayacaklarını belirten Erdem, “Bu hizmet kapsamında yaşlılığı veya bedensel engeli nedeniyle evinde özel tıbbi bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kişisel bakım da dâhil, sağlık ihtiyaçları aileleri ile birlikte yaşadıkları ortamda karşılanacak. 1 Nisan’dan itibaren Alaşehir’de sağlık ve sosyal yardım hizmeti alamayan hiçbir vatandaşımız kalmayacak" diye konuştu.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem: Kadınlara tam destek vereceğiz

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