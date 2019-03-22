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AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner,”Organik ürün pazarını artırmayı planlıyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:30 | Son Güncelleme

İhtisas tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesi ile vatandaşların refah seviyesini artırmayı hedefleyen AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Organik çarşılar açıp, organik ürün pazarını artırmayı planlıyoruz.

AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner,”Organik ürün pazarını artırmayı planlıyoruz”

İhtisas tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesi ile vatandaşların refah seviyesini artırmayı hedefleyen AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Organik çarşılar açıp, organik ürün pazarını artırmayı planlıyoruz. Organik ürünler, tüketiciye doğrudan ulaştırılacak” dedi.
Çatalca’da seçmenlerle bir araya gelen AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, halkın gelirini artıracak projelerini açıklamaya devam ediyor. Üner, konuya ilişkin “İhtisas tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesi ile vatandaşların refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Organik çarşılar açıp, organik ürün pazarını artırmayı planlıyoruz. Organik ürünler, tüketiciye doğrudan ulaştırılacak” dedi.
“Organik sebze ve meyve üretimine destek vereceğiz”
Üretimden sevkiyata kadar tüm süreçlere çalıştıklarını ifade eden Üner, “Çatalca’mızın mahallelerinde halkımız tarafından yapılan organik sebze ve meyve üretimine destek vereceğiz. Üretim, depolama, ambalajlama ve tüketiciye ulaşmasına, sevkiyatına kadar olan tüm sorunları çözüme kavuşturacağız. Üretici halkımızın ürünlerini tüketiciyle buluşturan satış ve pazarlama ağını kuracağız. Çatalca’yı başta İstanbul pazarı için tarımsal gıda üssü yapacağız”diye konuştu.
“Halkımızın pazara ulaşmasını sağlayacağız”
Çatalca halkının evde ürettiklerini doğrudan tüketiciye ulaştırmasının önemine değinen Üner, “Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun arkasında bir alan var. ‘Eşekçi Deresi’ dedikleri alana organik tarım pazarı şeklinde yalnızca Çatalcalıların evlerinde ürettiklerini satabilecekleri bir alan kuracağız. Kendi köyümden örnek vereyim: Baklava yapıyoruz satacak yer yok, tarhana yapıyoruz satacak yer yok. Üretim var ama Pazar yok. Bu projemizle halkımızın pazara ulaşmasını sağlayacağız. Köylere gittiğim zamanda aynı talepleri alıyoruz. Burayı sadece pazar günleri açacağız. Çünkü dışarıdan Çatalca’ya pazar günleri çok sayıda insan ziyaret ediyor. Piknikçilerin geçiş güzergâhı olduğu için çok sayıda insan geçiş yapıyor” dedi.

AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner,”Organik ürün pazarını artırmayı planlıyoruz”

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