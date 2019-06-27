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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin:

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 17:27 | Son Güncelleme

"Bursa'nın 50 yıllık sorunları 17 yıllık AK Parti iktidarlarıyla birlikte çözüldü"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'nın 50 yıllık sorunlarının 17 yıllık AK Parti iktidarlarıyla çözüldüğünü söyledi.

Esgin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Bursa'nın, ülke ve bölge ekonomisinin gelişmesine, ihracat yönüyle döviz girdisi sağlanmasına, istihdam ve sanayi altyapısının güçlenmesine sağladığı katkılarla ekonomik açıdan büyük bir dinamizm sergilediğini ifade etti.

Son 17 yılda Türkiye'de kalkınma alanında önemli hamleleri gerçekleştirmiş AK Parti iktidarları sayesinde büyüyen Türkiye ile Bursa'nın da büyüdüğünü belirten Esgin, rakamların, AK Parti iktidarı ile Bursa'nın 3,5 kat büyüdüğünü gösterdiğini dile getirdi.

Bursa'nın 50 yıllık sorunlarının 17 yıllık AK Parti iktidarlarıyla çözüldüğünü vurgulayan Esgin, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte Bursa'mızın devam eden dev projelerinin de yakından takipçisiyiz. Bunların başında hiç kuşkusuz Türkiye'nin en büyük otoyol projesi olan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu gelmektedir. Projenin bugün yüzde 94’ü tamamlandı. İstanbul ile İzmir arasını 9 saatten 3,5 saate düşürecek otoyolu en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine açmak için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu otoyol, bağlantı yollarıyla toplam 426 kilometre uzunluğundadır. İnanıyorum ki bu otoyol projesi ile Bursa’nın İstanbul ve İzmir ile entegrasyonu da gerçekleşmiş olacak. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Projesi AK Parti ile hayata geçen diğer büyük projeler gibi tam bir başarı öyküsüdür."

Bursa'da ulaşım anlamında büyük hizmetlerin sessiz sedasız gerçekleştirildiğini belirten Esgin, "Eski Türkiye'de sadece bir üst geçit açmak için şehre gelerek gösterişli açılışlar yapan Başbakan ve Bakanları gördük. Çok şükür o günlerden bu günlere Türkiye kilometrelerce mesafe aldı." diye konuştu.

Dağ Yolu Otoyol Projesinin devam ettiğini dile getiren Esgin, "Orhaneli- Keles-Büyükorhan ve Harmancık ilçelerini kapsayan yol sorunu yine 50 yıllık bir sorunumuzdu. Çok şükür bu sorunu da bitirmek AK kadrolara nasip olacak." dedi.

Bursa'daki diğer ulaşım yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Esgin, "Bölge halkımızın bir arzusunu, beklentisini bu vesileyle gündeme getirmek istiyorum: Karacabey-Yeniköy arası 26 kilometrelik yol genişletme çalışmasının 2020 yatırım planına alınması ve yol çalışmasının tamamlamasıyla bölgemiz sadece ülkemizin değil dünyanın endemik turizm bölgelerinden birisi olarak adeta cazibe merkezi haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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