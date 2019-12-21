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Ak Parti Bursa Milletvekillerinden bütçe pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:42 | Son Güncelleme

Ak Parti’nin Bursalı 10 milletvekili, meclisteki bütçe görüşmesi sonrasında hep beraber yorgunluk pozu verdiBursa AK Parti Milletvekilleri, tamamlanan bütçe görüşmelerinden sonra Genel Kurul’da poz verdiler.Fotoğrafı kendi sosyal medya hesaplarında da paylaşan vekillerden Mustafa Esgin, "Gazi Meclisimizde 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinin sonuna geldik.

Ak Parti Bursa Milletvekillerinden bütçe pozu

Ak Parti’nin Bursalı 10 milletvekili, meclisteki bütçe görüşmesi sonrasında hep beraber yorgunluk pozu verdi
Bursa AK Parti Milletvekilleri, tamamlanan bütçe görüşmelerinden sonra Genel Kurul’da poz verdiler.
Fotoğrafı kendi sosyal medya hesaplarında da paylaşan vekillerden Mustafa Esgin, "Gazi Meclisimizde 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinin sonuna geldik. Alınan kararların Aziz Milletimiz başta olmak üzere ülkemize ve Bursa’mıza hayırlar getirmesini dilerim" ifadelerine yer verdi.
Refik Özen ise, şu görüşleri paylaştı: "TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlamak üzereyiz. Birazdan oylayacağımız 2020 bütçemizin ülkemize, milletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum"
Ahmet Kılıç ise, "11 günlük yoğun bütçe görüşmelerimizin son dakikalarına girerken tüm vekillerimizle yoğun bir tempoyu alnımızın akıyla geride bırakıyoruz. 2020 bütçesinin Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye paylaşım yaptı.

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