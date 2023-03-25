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AK Parti'de önemli gelişme! Temayül yoklaması başladı

25.03.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'de 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklaması başladı. AK Parti, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.

AK Parti'de önemli gelişme! Temayül yoklaması başladı

AK Parti'de 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklaması başladı.

Partide 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi, 23 Mart'ta sona erdi.

Aday adaylığı için başvuran 6 bin 25 kişi için teşkilat temayül yoklaması, bugün 81 il başkanlığınca elektronik ortamda yapılacak.

Temayül yoklamalarından çıkacak sonuçlar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan ve 27 Mart'ta çalışmaya başlayacak alt komisyonlara sunulacak.

AA-20230325-30676062-30676058-IZMIR_VE_CEVRE_ILLERDE_AK_PARTI_MILLETVEKILI_ADAYLARI_ICIN_TEMAYUL_YOKLAMASI

LİSTE 11 NİSAN'DA KAMUOYUNA AÇIKLANACAK

Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.

Üst komisyon 3 Nisan'da çalışmalarına başlayacak.

Nihai milletvekili aday listeleri, 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek.

AK Parti, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.

İSTANBUL'DA HEYECAN DORUKTA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için temayül yoklaması yapıldı. İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapan AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özhaseki, yoklamaya yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "Şu ana kadar belki de İstanbul için en yüksek oranda oy kullanma gerçekleştiği gibi en yüksek müracaatların da olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu ilgiden dolayı da son derece mutluyuz" dedi. (AA)

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