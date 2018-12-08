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AK Parti'de şok istifa!

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.12.2018 10:12 | Son Güncelleme

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni istifasını sunarak yönetim kurulu üyeleri ve personel ile vedalaştı.

AKP Adana İl Yönetim Kurulu toplantısında İl Başkanı Fikret Yeni istifasını sundu. Ardından Yeni, Yönetim kurulu üyeleri ve personelle vedalaştı.

"BANK ASYA AVUKATI"

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, 22 Şubat'ta Meclis'te yaptığı konuşmada AKP Adana İl Başkanı Fikret Yeni hakkında 2015 yılının sonuna kadar Bank Asya'nın bölge avukatlığını yaptığını söylemişti. Dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu da katıldığı bir TV programında bu iddiayı doğrulamıştı.

"Söz konusu Fikret Yeni isimli şahıs 2003 yılından 2015 yılı sonuna kadar Bank Asya’nın avukatlığını yapmış. Yani 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde ve Bank Asya’nın Mayıs 2015te TMSF’ye devri gerçekleştiğinde bile bu kişi bankanın resmi avukatı. Mahkemelerin karar tarihleri dikkate alındığında; Fikret Yeni’nin Ağustos 2015 yılında bile kendi hukuk bürolarındaki avukatlar aracılığı ile Bank Asya adına davalar açarak veya davalı vekili olarak davalara katıldığı açıktır.

Yeni'nin istifasının nedeni henüz bilinmiyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
GEÇ KALMIŞSIN
sanki bi bok olmuş gibi sunuyorsunuz yedi doydu sofradan canı yanmadan kalkacsk tabi gidin bakın garip insan var mı mecliste her toplantıdan para almayı biliyorlar açlar
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