AK Parti'de şok istifa!

AKP Adana İl Yönetim Kurulu toplantısında İl Başkanı Fikret Yeni istifasını sundu. Ardından Yeni, Yönetim kurulu üyeleri ve personelle vedalaştı.

"BANK ASYA AVUKATI"

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, 22 Şubat'ta Meclis'te yaptığı konuşmada AKP Adana İl Başkanı Fikret Yeni hakkında 2015 yılının sonuna kadar Bank Asya'nın bölge avukatlığını yaptığını söylemişti. Dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu da katıldığı bir TV programında bu iddiayı doğrulamıştı.

"Söz konusu Fikret Yeni isimli şahıs 2003 yılından 2015 yılı sonuna kadar Bank Asya’nın avukatlığını yapmış. Yani 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde ve Bank Asya’nın Mayıs 2015te TMSF’ye devri gerçekleştiğinde bile bu kişi bankanın resmi avukatı. Mahkemelerin karar tarihleri dikkate alındığında; Fikret Yeni’nin Ağustos 2015 yılında bile kendi hukuk bürolarındaki avukatlar aracılığı ile Bank Asya adına davalar açarak veya davalı vekili olarak davalara katıldığı açıktır.

Yeni'nin istifasının nedeni henüz bilinmiyor.

