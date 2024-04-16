'AK Parti'deki o ekip kalkışma yapmaya kalktı!' Seçim sonuçları sonrası Ali İhsan Yavuz yeniden gündem oldu

31 Mart seçimlerinin ardından değişimin en çok konuşulduğu parti olan AK Parti'de hareketlilik devam ediyor. Bazı isimlerin görevden alınacağı iddia edilirken henüz resmi bir açıklama gelmedi. Görevden alınacaklar listesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un da adı geçmişti. Yavuz'a Sakaryalı siyasilerden destek gelirken gazeteci Mehmet Çek'ten dikkat çeken bir tepki geldi.

AK PARTİLİ VEKİL SAHİP ÇIKMIŞTI

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, "Geride bıraktığımız mahalli idareler seçimlerinin ardından özellikle aday belirleme süreciyle ilgili Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz'a yönelik kamuoyunda yer alan somut gerçeklerden uzak bir takım iddialar kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

AK Partili Bayraktar'ın paylaştığı fotoğraf

Gazeteci Mehmet Çek de bu ifadeleri hedef aldı ve sert bir açıklama yaparak, "Bu gerçek anlamda bir meydan okumadır, kalkışmadır." dedi.

Çek'in dikkat çeken açıklamaları şu şekilde;

"GERÇEK ANLAMDA BİR KALKIŞMA"

AK Parti Sakarya ekibinin çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayar vermeye kalkışmaktan, bir 'ön alma' girişiminden başka bir şey değil. gerçek anlamda bir meydan okuma, bir kalkışmadır.

Erdoğan seçim sonrası yaptığı açıklamada:

Bu partide hesap sorulamaz kişi olmadığını milletimize göstereceğiz.

Suçu millete atmanın ancak acizlerin ve gafillerin yöntemi olabilir. Biz böyle bir yola başvurmayacağız.

Şahsım dâhil hiç kimse bu seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz.

demişken,

Bugün AK Parti Sakarya ekibinin birdenbire, il başkanı, İl milletvekilleriyle toplanıp 'Biz başarılıyız, eleştirenler art niyetli' diyerek önce tepki veren AK Parti kamuoyunu azarlamaları ardından 'Bize ve Ali İhsan Yavuz'a hesap soramazsınız' şeklinde açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir meydan okumadan başka bir şey değildir.

Organizedir. 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler olmuştur'







