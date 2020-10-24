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AK Parti'den ABD'nin vize işlemlerini askıya almasına yanıt: Bir karşılığı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 10:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin güvenlik gerekçesi nedeniyle Türkiye'deki vize işlemlerini askıya almasıyla ilgili olarak "Ben bunun Türkiye'ye karşı bir takım manipülatif adımların hızlandırılması olarak düşünüyorum. Bir karşılığı yok, çok kısa süre içinde vazgeçeceklerini tahmin ediyoruz. Bizim tarafımızdan bilinen bir güvenlik endişesi yoktur." diye konuştu.

AK Parti'den ABD'nin vize işlemlerini askıya almasına yanıt: Bir karşılığı yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'teki canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş’un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ABD'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

Biz Türkiye olarak başka bir ülkedeki seçimin nasıl seyredeceği, seçimi kimin kazanacağı, taraf tutmak gibi bir pozisyon içinde yer almayız. Amerikan seçimlerini yakından takip ediyoruz. Amerika'da Trump'ın ya da Biden'ın kazanacak olması; buna göre ilişkilerimizi düzenlemeyiz.

Amerikan seçimleri başka, seçim sonrası senaryoların seyri başka... A planımız da B planımız da açıktır. Bazen maksadını aşan yorumlar ortaya çıkıyor. Sanki Türkiye'nin atacağı adımlar, Amerikan seçimlerinin seyrine göre değişecek gibi. Bunlar doğru değildir. Bütün hazırlıklarımızı yaptık.

'İŞİ BU NOKTAYA GETİREN ABD'NİN KATI VE TUTUCU TAVRIDIR'

Bir kere S400 meselesinin bugüne gelmesi, Türkiye'nin tercihi değildir. Bu işin bu noktaya gelmesindeki temel neden de ABD'deki politikacılarının tutumu. Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Biz bunu ya NATO'dan ABD'den temin edeceğiz. Yıllardır 'senatodan geçmez, komisyondan geçmez' gibi mazeretler... Sen vermezsen, biz bunu temin etmek zorundayız. Türkiye S-400'e yöneldi. İşi bu noktaya getiren ABD'nin katı ve tutucu tavrıdır. Birileri şundan endişe ediyor olabilir. Türkiye milli savunma sanayiindeki çıkışı sürdürdükçe, Allah'ın izniyle hava savunma sistemleriyle ilgili orta vadede kendi savunma sistemlerini... Nasıl ATAK helikopterlerini, İHA ve SİHA'larını yapabildiyse, Türkiye hava savunma sistemi kurabilecek noktaya gelecek. Bunun vermiş olduğu bir telaş da mümkün.

ABD'NİN VİZE İŞLEMLERİNİ ASKIYA ALMASI

Güvenlik tehdidi algısı varsa bunu paylaşmaları gerekir. Dostluk bunu gerektirir. Ben bunun Türkiye'ye karşı bir takım manipülatif adımların hızlandırılması olarak düşünüyorum. Bir karşılığı yok, çok kısa süre içinde vazgeçeceklerini tahmin ediyoruz. Bizim tarafımızdan bilinen bir güvenlik endişesi yoktur.

ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini güvenlik gerekçesiyle askıya aldıABD, Türkiye'deki vize işlemlerini güvenlik gerekçesiyle askıya aldı
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