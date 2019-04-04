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AK Parti'den Ankara için son dakika açıklaması: Bin 139 oy fark lehimizde

SEÇİM HABERLERİ  | 04.04.2019 16:22 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Ankara İl Başkanlığı’ndan açıklama yaptı. Şahin, "Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerine giren Özhaseki’nin oyları 1805 arttı. CHP’li adayın oylarında da 666 oyluk bir artış söz konusu oldu. Dolayısıyla aradaki fark 1139 oy lehimize. Aradaki fark azalmış oldu" dedi.

AK Parti'den Ankara için son dakika açıklaması: Bin 139 oy fark lehimizde

İşte Şahin’in sözlerinden satır başları:

Ankara’da 25 ilçemizin 12’sinde yeniden sayım işlemi gerçekleşti. Neticede, Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerine giren Özhaseki’nin oyları 1805 arttı. Tabi bu bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz.

Dolayısıyla 25 ilçenin 25’ine yeniden müracaatlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bununla ilgili olarak da hem hukukçu arkadaşlarımız hem de genel merkezde oluşturulmuş olan süreçler devam ediyor.

Maddi hatalar her zaman giderilmesi mümkün olan hatalardır. 12 bin 158 sandıktaki karşılaştırmalı çalışmalarımız devam ediyor. Bizim buradaki amacımız zihinlerdeki soru işaretlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bütün tereddütlerin izole edilmesidir.

Biz anayasanın ve yasaların bize sunmuş olduğu hak arama özgürlüğü çerçevesinde bu girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra da tüm aşamaları takip edeceğiz. Kuyumcu titizliğiyle bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz.

CHP aday lehine de bir ilerleme söz konusu. CHP’li adayın oylarında da 666 oyluk bir artış söz konusu oldu. Dolayısıyla aradaki fark 1139 oy lehimize. Aradaki fark azalmış oldu. Hem Ankara’da, İstanbul’da olduğu gibi belediye meclis üyeliklerinde bariz üstünlüğümüz söz konusu. 25 ilçenin 22’sinde Cumhur İttifakı adaylarının belediye başkanlığını kazandığını görüyoruz. Meclis üyeleri açısından 4’e 3’lük üstünlük söz konusu.

BAHÇELİ’NİN ÖNERİSİ

Farklı öneriler; üzerinde düşünülmesi gereken önerilerdir. Partimizin yetkili kurulları henüz toplanmış değil seçimden sonra. Şu anda öngörümüz seçimden sonraki ilk MYK toplantımızın 12 Nisan Cuma gerçekleşmesi yönünde. Bu toplantılarımızda buna benzer önerileri, düşünceleri, ayrıntılı şekilde tezekkür etmek olacaktır. Bunlarla ilgili değerlenmeler yapılacaktır.

Biz hem geçersiz oyların sayılması, hem tespit etmiş olduğumuz usulsüzlüklerin incelenmesi ve o seçim bölgesindeki büyükşehir belediye seçim oylarının tamamının sayılması yönünde. bu taleplerin kabul edilenleri ve edilmeyenleri oluyor. Talebimiz tüm oyların yeniden sayılmasına dönüktür.

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