AK Parti'den Ankara için son dakika açıklaması: Bin 139 oy fark lehimizde

İşte Şahin’in sözlerinden satır başları:

Ankara’da 25 ilçemizin 12’sinde yeniden sayım işlemi gerçekleşti. Neticede, Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerine giren Özhaseki’nin oyları 1805 arttı. Tabi bu bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz.

Dolayısıyla 25 ilçenin 25’ine yeniden müracaatlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bununla ilgili olarak da hem hukukçu arkadaşlarımız hem de genel merkezde oluşturulmuş olan süreçler devam ediyor.

Maddi hatalar her zaman giderilmesi mümkün olan hatalardır. 12 bin 158 sandıktaki karşılaştırmalı çalışmalarımız devam ediyor. Bizim buradaki amacımız zihinlerdeki soru işaretlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bütün tereddütlerin izole edilmesidir.

Biz anayasanın ve yasaların bize sunmuş olduğu hak arama özgürlüğü çerçevesinde bu girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra da tüm aşamaları takip edeceğiz. Kuyumcu titizliğiyle bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz.