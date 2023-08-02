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AK Parti'den Disney'in Atatürk dizisi hakkındaki karara tepki! Ömer Çelik: 'Bunların yaptığı yok hükmündedir, saygısızlığa göz yumulamaz'

02.08.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Disney'de yayınlanması planlanan Atatürk dizisinin iptaliyle ilgili açıklamada bulundu. "Bunların yaptığı yok hükmündedir, saygısızlığa göz yumulamaz" diyen Çelik, kararın düzeltilip dizinin yayınlanması gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti'den Disney'in Atatürk dizisi hakkındaki karara tepki! Ömer Çelik: 'Bunların yaptığı yok hükmündedir, saygısızlığa göz yumulamaz'

Disney'in Atatürk dizisiyle ilgili kararı Türkiye'nin gündemine oturdu. AK Partili Çelik'ten karara tepki geldi.

"SAYGISIZLIĞA GÖZ YUMULAMAZ"

CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalarda Çelik tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ermeni lobisi, sözde soykırım şebekesinin faaliyetleri meçhul değil. Kara propagandaların arkasında olduklarını biliyoruz. Türkiye’nin hassasiyetleri karşısında fikir hürriyeti diyorlar. Atatürk’ün dizisinin yayınlanması konusunda baskıya boyun eğiyorlar. Bu batı demokrasilerinin içinde bulunduğu krizi gösteriyor. Şimdi hastalıklı lobinin baskısına boyun eğiyorlar. RTÜK bir inceleme başlattı. Bunların yaptığı yok hükmündedir, saygısızlığa göz yumulamaz.

En yüksek tepkiyi AK Parti olarak verdik. Her kurumun ilgileneceği yollar var. Siyaset kurumunun istisnasız olarak karşılık vermesi faydalı olacaktır.

"NEFRET LOBİSİNE DÖNÜŞTÜ"

Kendi faaliyetlerini özgür bir şekilde göstermek isteyenlerin saygılı olması gerekiyor. Ermeni lobisi hastalıklı bir nefret lobisine dönüştü. Medya alanında bir örgütlenmeleri var. Kuşkusuz bu süreci belirleyecek güçleri yok. Atatürk dizisinin kaldırılmasından memnuniyet duyduklarını belirtiyorlar. Cumhurbaşkanımızın göreve başlama törenine Ermenistan cumhurbaşkanı katıldı, bir normalleşme var. Onlar krizden beslenirler. Bunların üstesinden gelinir. Geçmişte normalleşme ile ilgili adımlar attık. Bütün bunları Ermenistan mahkemesi durdurdu. Ermenistan’la yürütülen normalleşme süreci ile diaspora lobisinin eylemlerini ayırıyoruz. Atatürk dizisini yayına koymalarını bekliyoruz.

"DİZİ YAYINLANMALI"

Devletin kurumları bu süreci inceliyor. RTÜK muhatapları ile görüşecek, yanlış karardan dönmelerini talep edecek. Dönmezlerse gereken süreç işleyecek. Karar düzeltilmeli, ATATÜRK dizisi yayınlanmalıdır."

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