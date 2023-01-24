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AK Parti'den Hollanda'daki çirkin gösteriye sert tepki! "Faşistler tüm dinleri tehdit etmektedir"

24.01.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hollanda’nın Lahey kentinde bir faşist, Kur’an-ı Kerim’i hedef alan alçakça bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

AK Parti'den Hollanda'daki çirkin gösteriye sert tepki! "Faşistler tüm dinleri tehdit etmektedir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Hollanda’nın Lahey kentinde Kur’an-ı Kerim’in hedef almasına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda’nın Lahey kentinde bir faşist, Kur’an-ı Kerim’i hedef alan alçakça bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar, Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır."

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(İHA)

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Ömer Çelik

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