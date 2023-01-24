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  4. Son dakika: Stockholm'den sonra Lahey'de de aynı skandal yaşanmıştı! Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika: Stockholm'den sonra Lahey'de de aynı skandal yaşanmıştı! Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

24.01.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hollanda'nın Lahey kentinde pazar günü Kur'an-ı Kerim kullanarak çirkin gösteriye imza atılmıştı. Bunun üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada olay "iğrenç ve aşağılık eylem" olarak nitelendirilirken "Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak Hollanda’nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir" dendi.

Son dakika: Stockholm'den sonra Lahey'de de aynı skandal yaşanmıştı! Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika haberi: Avrupa'da peş peşe yaşanan skandallar sonrası Türkiye'den karşı adımlar geliyor. Pegida'nın Hollanda lideri Edwin Wagensveld'in Kur'an-ı Kerim yakması sonrası harekete geçildi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ"

Bakanlıktan skandal olay hakkında yazılı açıklama da yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak’ta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz.

İsveç’in ardından bu kez Hollanda’da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa’da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır.

Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca birarada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir.

"İĞRENÇ VE AŞAĞILIK EYLEM"

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda’nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir.

Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz."

İSVEÇ'TEKİ ÇİRKİN GÖSTERİ

İsveç'te de Rasmus Paludan, cumartesi günü Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Kur'an-ı Kerim

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