AK Parti'den İstanbul açıklaması! Ali İhsan Yavuz, YSK görüşmeleri için tarih verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim itiraz süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Yavuz'un Kanal 7 ekranında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle; Biz 16'sında dilekçemizi, dün ek dilekçemizi verdik. Bundan sonra YSK karar verecek. Bu hafta içi başlayacak. Ne kadar sürüp sürmeyeceğiyle ilgili oradaki delillere bakacak. KHK ile karar verecekse bu çok sürmez. Ölüler ve cezaevindekilerle ilgili iki ayrı yerde görülenler var. Bunları tek tek inceleyeceği için bir zaman alacak. Ben 18 yıldır bu işlerle ilgileniyorum. Bu işin mutfağındayım. İlçe seçim kurulları ve YSK sandık başkanlarını vermiyorlar. Neden? diye sorduğumuzda "Bu noktada siyasi partilerin baskıları olabilir. Bu yüzden vermedik." diye cevap verdiler. Hiçbir partiye vermiyoruz diyorlar. Eğer CHP'ye veriliyorsa bundan sonra başka bir şeyi konuşuruz. CHP'nin ileri gelenlerinin tek dertleri seçim bizde kalsın mantığıdır. Biz seçim gününden sonra başladık.Sandık başkanlarını ve görevlilerini taramaya. Alıyorsunuz sayım döküm cetvellerini tek tek baktık. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz Canan Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'nin YSK'ya sunduğu ek dilekçeye tepki

Bizim müşahitlerimiz de bilmiyor seçim gününe kadar. CHP'liler diyor ki, bunlar usulsüzlüktür. Kanunsuzluk değildir. Burada sandık kurullarının belirlenmesinde tamamen kanunun dışına çıkılmış. Adeta kanun diskalifiye edilmiş. Biz çok sağlamcı gidiyoruz. Biz kafaları karıştırmak istemiyoruz. AK Parti'yle beraber hukuk kurulları içerisinde bir düzen kuruldu. "YSK BU KONUYU İLK KEZ ELE ALIYOR"



CHP hep kendi gibi düşünüyor. Mülki amirler YSK'ya hukuka uygun bir liste sundular. Sonra bu liste kenara konuluyor. Başka listeler belirleniyor. Kamu hizmeti olmayanlar görevli yapılıyor. 19 bin 380 kişi olarak belirlenen rakam arttı. Şimdi 19 bin 742 kişinin tamamı kamu hizmetinden yasaklı değil ama sandık başkanı olamaz. Ama bunların hepsi sandıklarda görev aldı. YSK bugün konuyu ilk kez ele alıyor. Sandık başkanlarıyla ilgili ilk kez karar verecek. Sayım döküm cetvelleri de ilk kez YSK'ya taşındı. Sayım döküm cetvelleri bu işin temelini oluşturur. Bu binanın temelini ortadan kaldırdığınız zaman ortada bir şey kalmaz.