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AK Parti'den Limasol'deki cami kundaklama olayına sert tepki! "Nefret eylemlerine bir yenisi eklendi"

27.08.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kıbrıs'ta Limasol'daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'nin kundaklanmasına AK Parti'den tepki geldi. Parti Sözcüsü Çelik, saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınadıklarını belirtti.

AK Parti'den Limasol'deki cami kundaklama olayına sert tepki! "Nefret eylemlerine bir yenisi eklendi"

Pile-Yiğitler yolunun yapımı sırasında yaşanan gerginliğin ardından bu kez Güney Kıbrıs'ta cami kundaklandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Ömer Çelik şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi eklendi. Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz."

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