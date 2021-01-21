AK Parti'den Merak Akşener'e yanıt

Yazıcı, yaptığı açıklamada, 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla 150 yıldan bu yana tartışılan hükümet modeli değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini anımsattı.

ÇALIŞMALAR SON AŞAMAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerle bütün unsurlarıyla yürürlüğe girdiğini, mevzuatta, sisteme uyum sağlayıcı düzenlemeler için de çalışmaların devam ettiğini belirten Hayati Yazıcı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu olarak çalışmaları son aşamaya doğru ilerletmiş bulunuyoruz. Komisyonun çalışmaları ile yapılan değerlendirmelere baktığımızda bazı açıklamaların gerçeği yansıtmayan bilgiler üzerinden yapıldığını üzülerek müşahede ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan değerlendirmelerin yanlış, eksik bilgi veya yoruma dayalı olduğunu bildiren Yazıcı, şöyle devam etti:



"Çalışmalar tamamlanmadan yapılan yorumlar ve değerlendirmeler sadece bilgi kirliliğini artırmakta ve sağlıklı bir müzakere ortamından uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Komisyon çalışmalarımız tamamlandığında Cumhur İttifakı ortağımız MHP başta olmak üzere siyasi partilerle ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.