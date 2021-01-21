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AK Parti'den Merak Akşener'e yanıt

21.01.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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AK Parti'den Merak Akşener'e yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu'nun çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti. Yazıcı, "Seçim barajını konuşan iktidar yolcu demektir" açıklamasını yapan Meral Akşener'e cevap olarak, "Bilgi kirliliğine katkı veren bir açıklama olarak değerlendirmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, yaptığı açıklamada, 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla 150 yıldan bu yana tartışılan hükümet modeli değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini anımsattı.

ÇALIŞMALAR SON AŞAMAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerle bütün unsurlarıyla yürürlüğe girdiğini, mevzuatta, sisteme uyum sağlayıcı düzenlemeler için de çalışmaların devam ettiğini belirten Hayati Yazıcı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu olarak çalışmaları son aşamaya doğru ilerletmiş bulunuyoruz. Komisyonun çalışmaları ile yapılan değerlendirmelere baktığımızda bazı açıklamaların gerçeği yansıtmayan bilgiler üzerinden yapıldığını üzülerek müşahede ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yapılan değerlendirmelerin yanlış, eksik bilgi veya yoruma dayalı olduğunu bildiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Çalışmalar tamamlanmadan yapılan yorumlar ve değerlendirmeler sadece bilgi kirliliğini artırmakta ve sağlıklı bir müzakere ortamından uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Komisyon çalışmalarımız tamamlandığında Cumhur İttifakı ortağımız MHP başta olmak üzere siyasi partilerle ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.

Bugün bir muhalefet partisi genel başkanının, 'Seçim barajını konuşan iktidar yolcu demektir' açıklamasını da bilgi kirliliğine katkı veren bir açıklama olarak değerlendirmek gerekir. Tahminler o kadar ölçüsüz ki, barajın yükseltilmesinden yana tutum ve tercih içinde olduğumuzu bile söylemekten çekinmiyorlar."

Bu konuda AK Parti'ye atfen yapılan yorum ve değerlendirmelerin bilgiye değil, tamamen zan ve tahmine dayalı olduğunu ifade eden Yazıcı, "AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlendirecek, 'temsilde adalet' ilkesini pekiştirecek ve demokratik siyasetimize katkı sağlayacak her türlü adımı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir dikkatle ve titizlikle atacaktır." değerlendirmesinde bulundu. (AA)


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