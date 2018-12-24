AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

Katıldıkları bir televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "İnsanların bazı görevlerde bulunması, insanların sanatçı olması, yazar olması, siyasetçi olması onların suç işlemesi konusunda meşruiyet kazandırmaz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kemalpaşa ilçesinde incelemelerde bulundu. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'nun da katıldığı ziyaretlerde Dağ, esnafların sorunlarını dinledi. Hamza Dağ, katıldıkları bir televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma

başlatılan sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadeye çağrılmasını değerlendirdi.

Dağ, hukuki sürecin devam ettiğini ifade ederek, "Yani ortada bir darbe çağrısı, bir tehdit ve sokağa çıkmada içerisinde olan, neredeyse bir vandallığa çağrı olan bir ifade durumu söz konusu" dedi.

"NORMALDİR, CEZAİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"



Dağ, sözlerine şöyle devam etti: