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AK Parti'den YRP'ye kritik ziyaret! İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak mısınız? sorusuna yanıt

02.02.2024 07:33 | Son Güncelleme:
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İttifak görüşmelerinin devam ettiği AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında son görüşme dün akşam saatlerinde yapıldı. Görüşmede son rötuşların yapıldığı belirtildi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, gazetecilerin "İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?" sorusu üzerine genel başkanlarının kararını işaret etti.

AK Parti'den YRP'ye kritik ziyaret! İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak mısınız? sorusuna yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Dün sürpriz bir şekilde bir araya geleceği duyurulan partilerin ittifak için görüşmeleri bekleniyordu. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın bugün yapması beklenen karar konuşması Pazartesi gününe ertelenmişti.

1,5 SAATLİK BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Ala ve Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül ile basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat görüştü.

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"SON RÖTUŞLAR YAPILDI"

Görüşmenin ardından Doğan Bekin bir gazetecinin, "Sizin karşı taraftan bir isteğiniz oldu mu? Onların sizden bir isteği oldu mu?" sorusuna, "Yok. Zaten bu konularla ilgili 4 turlu görüşmeler yapıldı. Son olarak gözden geçirildi bazı şeyler. Üzerinde son rötuşlar yapıldı bazı şeylerin. Genel başkanlar düzeyinde artık nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyacağız." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin de "Sıcak bir karşılama oldu." ifadesi üzerine Bekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim kadim dostlarımız. Bu, siyasetten de öte uzun yıllardır birlikte olduğumuz kardeşlerimiz. Elbette ki biz yakın bir karşılama göstereceğiz. İttifak olsa da olmasa da bizim için bu değişmez."

ADAY ÇIKARACAKLAR MI?

Bekin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?" sorusu üzerine de "Bununla ilgili hiçbir şey söyleyemeyeceğiz. Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek." ifadelerini kullandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi ak parti
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