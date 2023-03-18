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AK Parti Düzce İl Teşkilatı Ekonomi İşleri Başkanı Ümit Yıldırım'dan seçim değerlendirmesi! 'Bu masa yine dağılır, Akşener'in hakaretleri nasıl unutulur?'

18.03.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Düzce İl Teşkilatı'nda bayrak değişimi yaşandı. Hasan Şengüloğlu, AK Parti Düzce İl Başkanı oldu. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi üyesi de olan iş insanı Ümit Yıldırım, İl Ekonomi İşleri Başkanı oldu. Yıldırım, seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken 'Altılı masa vatandaşa 2000'ler öncesini hatırlatıyor' dedi.

AK Parti Düzce İl Teşkilatı Ekonomi İşleri Başkanı Ümit Yıldırım'dan seçim değerlendirmesi! 'Bu masa yine dağılır, Akşener'in hakaretleri nasıl unutulur?'

Düzce'deki AK Parti teşkilatında İl Ekonomi İşleri Başkanı olarak göreve gelen iş insanı Ümit Yıldırım, hem seçimler öncesindeki havayı değerlendirdi hem de Düzce'deki vatandaşın seçim hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

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İşte Ümit Yıldırım'ın seçim değerlendirmesi...

'2018 genel seçimlerinde AK Parti, Düzce'de %56.11 oy aldı. Üç milletvekili de Cumhur İttifakı'ndan çıktı. Düzce halkı seçimlerde her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldı. Bu seçimde de sokağa çıktığımızda, esnaf ziyaretlerimizde vatandaş, Cumhurbaşkanımıza olan desteğini görüyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözme adına gece gündüz mücadele ediyoruz.

'BAYKAR, İHA HAMLELERİNİ DÜNYA KONUŞUYOR'

Bu seçim oldukça kritik, hem Düzce il teşkilatı olarak hem de bir vatandaş olarak bunun bilincindeyiz. Türkiye'de istikrar, büyüme ve yerlileşme hiç bu kadar arşa çıkmamıştı. Baykar ve İHA hamlelerini dünya konuşuyor. Buradan altılı masaya sesleniyorum.

'AKŞENER'İN HAKARETLERİ NASIL UNUTULUR?'

Siz ne vaad ediyorsunuz? Bir yıl boyunca toplandınız, Kılıçdaroğlu'nu aday gösterme konusunda hemen ayrılığa düştünüz. Vatandaş, Meral Akşener'in 'Kumar masası ve sıtma' örneklerini nasıl unutabilir? Altılı masanın seçime kadar yeniden dağılacağı da çok yüksek ihtimal.

'BU MASA VATANDAŞA 2000'LER ÖNCESİNİ HATIRLATIYOR'

Bakın ittifak dediğiniz şey Cumhur İttifakı gibi olmalıdır. Bugün devlet meselelerinde, politikalarda Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli Bey'in bir kere zıtlaştığını gördünüz mü? Aynı masaya oturup aynı hedefe koşan siyasilerin bu denli çekişmeleri bize 2000'ler öncesini hatırlatıyor.

Koalisyon ve istikrarsız bir yönetimin başarısı olamaz. Cumhurbaşkanımızın Avrupa'da, ABD'de seyahatlerine bakın, katıldığı oturumlara bakın. Dünya lideri gibi ağırlandığını herkes görüyor. Size soruyorum Kemal Bey o duruşun çeyreğini gösterebilir mi? Bu sorunun yanıtını kendileri de biliyor!'

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