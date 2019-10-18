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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Macaristan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan Ulusal Meclisini ziyaret etti

BUDAPEŞTE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ile görüştü.

Macaristan Ulusal Meclisini ziyaret eden Yılmaz, Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Tilki ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, parlamentolar arası dostluk gruplarının ziyaretlerinin artırılmasının yanı sıra son dönemde gündemde olan Suriye ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Macaristan'ın Türkiye lehine duruşuna ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın da yer aldığı görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

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