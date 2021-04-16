HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan '128 milyar dolar' iddialarına cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan '128 milyar dolar' iddialarına cevap

16.04.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Muhalefet, ajansları vasıtasıyla 7/24 yalan ve iftira üretmekten başka bir şey yapmıyor. '128 milyar dolar' meselesi de bunlardan biridir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan '128 milyar dolar' iddialarına cevap

Dağ, Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "128 milyar dolar tutarındaki rezervin eridiği" iddialarına ilişkin açıklamasını paylaştı.

Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Muhalefet, ajansları vasıtasıyla 7/24 yalan ve iftira üretmekten başka bir şey yapmıyor. '128 milyar dolar' meselesi de bunlardan biridir. Merkez Bankası Başkanımız gereken açıklamayı yapmıştır. Konunun temel ekonomik süreçlerin tatbikinden gayrı bir yönü yoktur."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, polislerle iftar yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, polislerle iftar yaptı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Şahap Kavcıoğlu AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi TCMB

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişi olayıyla ilgili yeni gelişme

Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişi olayıyla ilgili yeni gelişme

Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklaması

Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklaması

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kremlin: Türkiye’yi Kırım konusunda ikna edeceğimizi umuyoruz

Kremlin: Türkiye’yi Kırım konusunda ikna edeceğimizi umuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür çiçeği: "Ne tatlı bir sürpriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür çiçeği: "Ne tatlı bir sürpriz"

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.