AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

BOĞAZİÇİ'NDEKİ OLAYLAR

Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasına yönelik eylemlere ilişkin Dağ, "Böyle işlerin birtakım kararlara karşı bir tepkisellik ortaya koymaları belki normal karşılanabilir ama burada yapılan her eylem neredeyse amacından büyük oranda sapmıştır ve siyasi bir hale, tamamen ideolojik bir hale gelmiştir. Bunu açıkçası sadece geçen haftaki yaşanan hadiseler olmadan önce de biz yaptığımız araştırmalarda görüyoruz, vatandaşımız da böyle düşünüyor." ifadesini kullandı.

"Protestolar amacından sapmıştır, bu konuya, bu fikre katılıyor musunuz" denildiğinde vatandaşın yüzde 56,2'sinin bu fikre katıldığını aktaran Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Protesto haklı ve yerindedir diye baktığımızda onda da yüzde 45 'evet', yüzde 55 'hayır' diyor. Yani vatandaşımız da aslında oradaki protestolar, daha geçen haftaki provokasyon yaşanmadan önce dahi bunu söylüyor. 'Bu olaylar gezi tarzı ülkenin tamamına yayılabilecek bir etki doğurur mu' diye sorduğumuzda ona da 'yok hayır, o kadar da bir etki doğurmaz' diyor."