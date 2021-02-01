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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklaması

01.02.2021 14:33 | Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, partisinden istifaları "saray operasyonu" olarak yorumlayan açıklamalarına "Burada olayı başka bir boyuta götürerek, krizin üstünü örtemezler." diyerek tepki gösterdi. AK Partili Dağ, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

BOĞAZİÇİ'NDEKİ OLAYLAR

Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasına yönelik eylemlere ilişkin Dağ, "Böyle işlerin birtakım kararlara karşı bir tepkisellik ortaya koymaları belki normal karşılanabilir ama burada yapılan her eylem neredeyse amacından büyük oranda sapmıştır ve siyasi bir hale, tamamen ideolojik bir hale gelmiştir. Bunu açıkçası sadece geçen haftaki yaşanan hadiseler olmadan önce de biz yaptığımız araştırmalarda görüyoruz, vatandaşımız da böyle düşünüyor." ifadesini kullandı.

"Protestolar amacından sapmıştır, bu konuya, bu fikre katılıyor musunuz" denildiğinde vatandaşın yüzde 56,2'sinin bu fikre katıldığını aktaran Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Protesto haklı ve yerindedir diye baktığımızda onda da yüzde 45 'evet', yüzde 55 'hayır' diyor. Yani vatandaşımız da aslında oradaki protestolar, daha geçen haftaki provokasyon yaşanmadan önce dahi bunu söylüyor. 'Bu olaylar gezi tarzı ülkenin tamamına yayılabilecek bir etki doğurur mu' diye sorduğumuzda ona da 'yok hayır, o kadar da bir etki doğurmaz' diyor."

Dağ, Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceğine dair soru üzerine, "Önümüzdeki dönemde iki buçuk yıllık süreç var daha seçimlere. İki buçuk yıllık süreç içinde bu konuda bizim zaten duruşumuz çok net. Ayağımız çok sağlam bir şekilde pergelin bir ucu gibi sağlam bakıyor. Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP'den oluşan bir ittifak, bunun yanında Büyük Birlik Partisi var tabii ki... Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli yaptıkları görüşmeler neticesinde başkaca birtakım görüşmeler olacağını dile getirdiler, bunlar da devam edecek." diye konuştu.

CHP'DEKİ İSTİFALAR

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un partilerinden istifa etmelerinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "saray operasyonu" ifadelerini kullanmasına yönelik soru üzerine Dağ, "Burada olayı başka bir boyuta götürerek, böyle bir krizin üstünü örtemezler." dedi.

Hamza Dağ, istifa eden milletvekillerinin, CHP'nin, Atatürk ilkelerinden ve HDP'ye yaklaşarak kuruluş değerlerinden vazgeçtiğini söylediğini anımsattı.

Yargı ve ekonomi alanında yapılması beklenen reform paketi çalışmalarına ilişkin soruya ise Dağ, "Şimdi biz yeniden net bir irade koyuyoruz ortaya, hem ekonomide hem yargıda reform iradesi." yanıtını verdi. Bunun AK Parti için yeni bir şey olmadığını ve iktidara geldiği günden bu yana reformlar gerçekleştirdiğini hatırlatan Dağ, yeni reform paketinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN DURUMU

Dağ, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk hallerine ilişkin soru üzerine de "Demirtaş ve Kavala ile ilgili davalarda benim kanaatimce yapılması gereken işlem, ortada bir tane değil birden fazla dava var, birden fazla davanın bir an önce kesin hükümle beraat ya da mahkumiyet noktasında bir hüküm altına alınması gerekir." görüşünü dile getirdi.

(AA)

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