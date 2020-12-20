AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Provokasyonun ilk işaret fişeği bu

Ünal, Beyaz TV'de katıldığı "7. Gün" programı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD'nin S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünal, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlaması gerektiğini söyledi. Ünal, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarının ilk defa bir NATO müttefikine uygulandığına işaret ederek, bugüne kadar Türkiye'nin ABD ve AB'ye karşı uluslararası tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurguladı. "ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİDİR" Söz konusu yaptırımlara ilişkin müzakere ve diplomasinin süreceğini aktaran Ünal, "Bizim burada birinci önceliğimiz Türkiye'nin güvenliğidir. Biz Türkiye'nin güvenliğini sağlamak durumundayız. Türkiye'nin bir hava savunma sisteminin olması gerekiyor. Türkiye bir İskandinav ülkesi değil. Türkiye adeta ateşin ve çatışmanın sürekli devam ettiği bir bölgede kendi toprak bütünlüğünü, sınır güvenliğini, kamu düzenini korunması gereken bir ülke." diye konuştu.

"MUHALEFETİN ALDIĞI KARAR TARİHE YÜZ KARASI OLARAK GEÇECEK" Ünal, yaşanan gelişmeler karşısında muhalefetin aldığı tavrın tarihe bir yüz karası olarak geçeceğini ifade ederek, "Türkiye'nin yararına olan hiçbir konuda Türkiye'nin yanında durmayan, Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini savunan, Libya'da Hafteri savunan, Suriye'de Esed'i savunan, CAATSA yaptırımları çerçevesinde Biden ve ABD'yi yaptırımları uygulamaya çağıran tuhaf, garip bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu. CHP'nin medya ve siyaset eliyle uluslararası platformlarda yürüttüğü Türkiye karşıtı propagandanın "5. kol" faaliyeti olduğunu belirten Ünal, ayrıca FETÖ'nün yurt dışında kullandığı Türkiye karşıtı söylemlerin içeride de CHP ve HDP tarafından birlikte kullanıldığını söyledi. "ASILSIZ İDDİALARLA SAHTE GERÇEKLİK İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR" CHP ve HDP'nin gündeme taşıdığı kimi asılsız iddialarla bir sahte gerçeklik inşa etmeye çalıştığı görüşünü dile getiren Ünal, bazı emniyet müdürlükleri ve cezaevlerinde "çıplak arama" yapıldığı iddialarına ilişkin de "Önümüzdeki süreçte FETÖ'cülerin hapishanelerde oluşturmak istediği bir hareketlenme ve hapishaneler üzerinden yapmak istediği belli provokasyonların ilk işaret fişeğidir bu." dedi.