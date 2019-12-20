HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 12:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Özhaseki, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" isimli fotoğrafına oy kullandı.

Özhaseki, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun çektiği, "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
ABD Senatosu, hükümetin kapatılmasını önlemek için iki bütçeyi onayladıABD Senatosu, hükümetin kapatılmasını önlemek için iki bütçeyi onayladı
AK Parti'li Karaaslan: "Çevre konusu hayatın ta kendisidir, ortak paydamızdır"AK Parti'li Karaaslan: "Çevre konusu hayatın ta kendisidir, ortak paydamızdır"
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Diğer Haberler
Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler? Ada Araştırma yayımladı, dikkat çeken anket sonuçları

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan canlı yayında Kanal İstanbul uyarısı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni riske eder

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili ve HDP'li vekiller arasında tartışma!

TBMM'de 'işgalci' gerilimi! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

AK Partili Osman Boyraz'dan Asım Safitürk açıklaması

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.