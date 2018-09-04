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AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yeni danışman

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Yasin Aktay, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a danışman olarak görevlendirildi.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yeni danışman

AK Parti Genel Başkan danışmanlığına atanan Aktay, dış ilişkiler konusunda çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi.

DAHA ÖNCE DE DANIŞMANLIK YAPMIŞTI

Prof. Dr. Aktay, daha önce AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

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cumhurbaşkanı erdoğan Danışman Yasin Aktay

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
apo yu danışman yapsa daha az zarar verirdi ülkeye. adam meclis tarihinin en büyük haini.
TÜRK ırkı yok diyen soysuza ne danışacak bütün TÜRK düşmanı var toplanmis
vatan haini
bunun gibi adamlar türk milletini temsil etmemeli
ülkeyi yiye yiye bitiremediniz
Klavuzu karga olanın ha ha ha .
TÜRK ırkı yok diyen soysuza ne danışacak bütün TÜRK düşmanları yine toplaniyor
TÜRK ırkı yok diyen adam TÜRKIYE cumhurbaşkanı danışmanı şaka gibi
Erdoğan a acayip yalanmıştı haketti bence.
bu adam daha önce salavat ile reisin gözüne giren değil mi?
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