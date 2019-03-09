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"AK Parti gitsin diye bir araya gelen balon oluşturdular"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Bu balonu FETÖ şişiriyor, balon şişince ipini de Kandil'e veriyorlar. Bu balon ittifakını halk, 31 Mart'ta söndürecek." - "Bu milletimiz elinde mikrofon yokken CHP'nin ve ittifakın ne olduğunu, makyajları olmadığı zamanları da çok iyi biliyor. Bu yüzden milletimiz 31 Mart'ta Cumhur İttifakının yanında dimdik durmaya devam edecektir"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "AK Parti gitsin diye bir araya gelen balon oluşturdular. Bu balonu FETÖ şişiriyor, balon şişince ipini de Kandil'e veriyorlar. Bu balon ittifakını halk 31 Mart'ta söndürecek." dedi.

Gül, Cumhur İttifakı'nın Gaziantep Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, huzur, istikrar ve güven olduğu sürece, parti ayrımı yapmaksızın ülkedeki herkesin mutlu şekilde yaşayacağını söyledi.

Cumhur İttfakı'nın bu yüzden önemli olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı olarak o yüzden herkese çağrımız var; gelin hep beraber Gaziantep'i, Türkiye'yi büyütelim, işsizliği sona erdirelim. Bizim derdimiz memleket sevgisi ve kavgasıdır. Ama karşı tarafta benzemezler bir araya gelip ittifak kuruyorlar. Ne diyorlar? Ekmeği büyütmek, istikrarı artırmak, ülkeyi büyütmek için mi bir araya geldiler? Hayır. Tek dertleri AK Parti gitsin. AK Parti gitsin diye bir araya gelen balon oluşturdular. Bu balonu FETÖ şişiriyor, balon şişince ipini de Kandil'e veriyorlar. Bu balon ittifakını halk 31 Mart'ta söndürecek. Türkiye'yi, Gaziantep'i daha da büyütmeyi hep beraber sağlayacağız."

Gül, ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerde bulunarak, "Geçtiğimiz günlerde yaşananları hatırlayın. Şimdi CHP'li bir aday, ezana saygıdan sesini kesip dinlemeye başlıyor. O arada mikrofon açık, kendi aralarında konuşuyorlar. Neler konuşulduğunu duydunuz mu? İmamla dalga geçiyorlar, 'Oyumu şuna buna vereceğim' diyor. Bu milletimiz elinde mikrofon yokken CHP'nin ve ittifakının ne olduğunu, makyajları olmadığı zamanları da çok iyi biliyor. Bu yüzden milletimiz 31 Mart'ta Cumhur İttifakının yanında dimdik durmaya devam edecektir. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Bakan Gül, şehirlerdeki huzuru artırmak istediklerini belirterek, zengin ve fakiriyle hiç ayrım yapmadan "biz biriz" dediklerini, Cumhur İttifakı'nın Gaziantep'te önemli bir tarih yazacağını vurguladı.

Birileri gibi sırtlarını terör örgütlerine dayayan değil, millete ve halka dayayan bir parti ve ittifak olduklarına dikkati çeken Gül, "Oyun kurmak isteyenler, yine tuzak kurmak isteyenler, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenler var. İçeriden, dışarıdan senaryo üretenler var. Bu ülkenin kaderini bu ülkenin vatandaşları tayin eder, bu ülkenin önüne kesmek isteyenlere sandıktan Osmanlı tokadı vuracağız." dedi.

Adalet Bakanı Gül, daha sonra beraberindeki AK Parti ve MHP milletvekilleriyle merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Gül, ayrıca Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililerle 10. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ile 15. Gıda Fuarı'nı (GAPFOOD) ziyaret ederek stantları gezdi.

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