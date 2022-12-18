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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan çok konuşulacak sözler! 'Altılı masanın dağıldığını düşünüyorum'

18.12.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimleri yaklaştıkça siyaset gündeminde hareketlilik devam ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, altılı masa ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Turan, "Ortada altılı masa falan kalmadı, altılı masanın dağıldığını düşünüyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan çok konuşulacak sözler! 'Altılı masanın dağıldığını düşünüyorum'

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin kararının ardından Saraçhane'de 6 partinin genel başkanının katıldığı mitinge 25 bin kişinin geldiğinin açıklandığını hatırlattı.

"Mitinge katılan genel başkan başına 3 bin 500 kişinin dahi düşmediğine" dikkati çeken Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 850 bin nüfuslu Mardin'de yaptığı mitinge 85 bin vatandaşın katıldığını belirtti.

'KİMİN NE OLDUĞU ORTADA'

Saraçhane'deki mitingde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vurgusu yaptığını anlatan Turan, "Aynı Babacan daha düne kadar HDP'nin terörle iltisakı vurgusu yapardı. Her toplantıda Demirtaş'ın yanlışlarını söylerdi. Ne oldu, nereye savruldun da mahkemenin terörist dediği, Yasin Börü'nün katili olarak gördüğü adama meydanda övgüler ortaya koydun? En vahimi de HDP oraya davetli olmadığı halde en çok alkışı da Demirtaş vurgusu aldı. Babacan ve Davutoğlu'ndan çok Demirtaş alkışlandı. Kimin ne olduğu çok ortada ve halkımız bunu görüyor." ifadelerine yer verdi.

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'İKTİDAR RÜYASI GÖRÜYORLAR'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yüzde 50+1'i zorunlu kıldığını, bu nedenle ittifaklar döneminin başladığını ifade eden Turan, "Oyunu artıramayan Kılıçdaroğlu, düne kadar 'Sivas katliamcısı' diye haksızlık yaptığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere hakaret ettiği, İslamcı gördüğü herkesi yanına alıp oy devşirmeye çalıştı fakat dünyaları farklı. Hiçbir ortak yanları yok ama iktidar rüyası görüyorlar." değerlendirmelerinde bulundu.

'ORTADA ALTILI MASA KALMADI'

Turan, mahkemenin İmamoğlu kararının ardından "bir tiyatro oynandığını" belirterek, "Ortada altılı masa falan kalmadı, altılı masanın dağıldığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Altılı masada birlik ve beraberliğin olmadığını vurgulayan Turan, Cumhur İttifakı'nda ise bir değerler silsilesi ve söylem birliğinin bulunduğunu kaydetti. (AA)

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