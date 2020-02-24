HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Demirtaş, CHP'ye genel başkan olsun

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Demirtaş, CHP'ye genel başkan olsun

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2020 17:01 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'ye yönelik ittifak sözlerine ilişkin, "HDP'li Buldan, 'çekingenliği üzerinizden atın. İttifakı gizlemeyelim' diyor. 'Beraber iyi salladık' ile başlayan flört, maşallah çok yol almış. Madem 90 yıllık partiyi adeta HDP'ye teslim ettiler, Mart sonundaki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu'nun yerine Selahattin Demirtaş, CHP'ye genel başkan adayı olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Demirtaş, CHP'ye genel başkan olsun

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'ye yönelik ittifak sözlerine ilişkin, gizli ve örtülü ittifaklarla seçmeni aldatmanın demokrasilerde yeri olmadığını bildirdi. Defalarca CHP ile HDP arasında; 'ittifak var' dediklerini, ancak bunu inkar ettiklerini belirten Turan, "Hatta hakaret ettiler. Milliyetçi, muhafazakâr ve ulusalcı seçmeni kaybetmemek için Kandil ile arasına mesafe koyamayan HDP'yle gizli ve örtülü ittifak yaparsan, gün gelir 'malumun ilanı'nı ister senden! 'HDP ile ittifak yok' diyenler seçmeni aldatmanın bedelini ödemeyecek mi? 'İttifak yok' diyenler erdemli bir şekilde hareket ederek istifa etmeyi düşünüyorlar mı? 'HDP ile ittifak yok' diyenler, bir açıklama yapma sorumluluğu göstermeyecek mi? Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkları da açıklasınlar. HDP’li Buldan, 'çekingenliği üzerinizden atın. İttifakı gizlemeyelim' diyor. 'Beraber iyi salladık' ile başlayan flört, maşallah çok yol almış. Biz deyince inanmayan zavallı CHP'liler neredeler? 'Herkes için CHP'yiz' diyorlardı. Geldikleri yer HDP'nin CHP'si. Bu açıklamadan sonra CHP'lilerin bırakın Atatürk'ün partisi oldukları iddialarını, Baykal'ın bıraktığı parti oldukları iddialarının dahi kalmadığını düşünüyoruz" dedi.

'DEMİRTAŞ, CHP'YE GENEL BAŞKAN OLSUN'

CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Eş Başkanlık' çağrısı da yapan Turan, "Madem 90 yıllık partiyi adeta HDP'ye teslim ettiler, Mart sonundaki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu'nun yerine Selahattin Demirtaş, CHP'ye genel başkan adayı olsun. Ya da Kılıçdaroğlu 'bırakmam' diyorsa, her ikisi de CHP’ye eş genel başkan olsun. Kılıçdaroğlu'nun yaşı kemale ermiş. Genel Başkanlığını ittifaka açık olduğu partiye ya da Demirtaş’a bıraksın. Çok daha açık şeffaf bir ittifak kurulmuş olur" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor
Anahtar Kelimeler:
ak parti CHP HDP AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

En Çok Okunan Haberler

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

Alişan'dan derbi sonrası olay paylaşım

Alişan'dan derbi sonrası olay paylaşım

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

Korkulan oluyor: Dört ülkeye daha sıçradı

Korkulan oluyor: Dört ülkeye daha sıçradı

Kadir Şeker için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı

Kadir Şeker için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Yardım paralarıyla ilgili suçlamaya AFAD'dan cevap!

Yardım paralarıyla ilgili suçlamaya AFAD'dan cevap!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le görüştü

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkür

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkür

Pervin Buldan ile Mithat Sancar, HDP'nin Eş Genel Başkanları seçildi

Buldan ile Sancar, HDP'nin Eş Genel Başkanları seçildi

CHP kongresinde delege kadına sert tepki: Otur lan

CHP kongresinde delege kadına sert tepki: Otur lan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç tane şehidimiz var

Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç tane şehidimiz var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.