AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'den Bekaroğlu'nun paylaşımına tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı iken Anayasa Referandumu sürecinde CNN Türk kanalında Şirin Payzın'ın programına konuk olduğunu belirterek, "Bu programda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden Anayasa değişikliğine, Alevilik de dahil toplumsal siyasal sosyal pek çok konuyu konuştuk ama programda, sonrasında sosyal medyada paylaşılan asla kabul edemeyeceğimiz yalan ifadeler hiçbir şekilde söylenmedi. Vatandaşlarımız Alevi olmaktan dolayı herhangi bir ayrımcılığa uğrayamaz, buna şiddetle karşıyım." dedi.

Katıldığı programdan birkaç gün sonra 'Alevi hakimiyetine son verdik' başlığıyla sosyal medyada bir paylaşım yapılması üzerine, bu materyali hazırlayan şahısla alakalı dava açtığını anlatan Zengin, 3 ay evvel bu davanın tamamlandığını, programda böyle bir ifadenin söylenmediğinin ortaya çıktığını ve bu kişinin de hakaret ettiği gerekçesiyle mahkum olduğunu söyledi.

Bütün bunlara rağmen ara ara bu yalan materyalin sosyal medyada paylaşıldığını kaydeden Zengin, "Beş yıl evvelinin fotoğrafı ve 3 yıl evvelinin uydurma bir cümlesiyle fabrikasyon bir kolaj yapılıyor. Bu kolaj servis ediliyor. Bunu yapan da bir psikiyatri profesörü ve milletvekili… Bir başka hukuk profesörü de bu görseli alıp hakaretamiz laflarla paylaşıyor. Konunun hassasiyetine ve önemine binaen bu gerçek dışı bölücü materyal üzerine daha önce dava açtım ve kazandık. Geçmişte denendiği gibi ülkede Alevilik-Sünnilik üzerinden bölücülük yapılmak isteniyor." diye konuştu.