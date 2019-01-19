"AK Parti hizmet partisidir, slogan partisi değildir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AK Parti bir hizmet partisidir, slogan partisi değildir. Bazı partilerin slogan atmaktan başka yaptıkları bir şey yok ama sloganlarla toplumun sorunları çözülmüyor, sloganlarla bir ilerleme sağlamıyoruz. Bu kadar slogan yeter. Bizim slogana değil hizmete ihtiyacımız var." dedi.

Yılmaz, ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısının ardından AK Parti İl Başkanlığınca Tuşba ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen birlik yemeğine katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının kente hizmetin yanında gönüllere de girmesi gerektiğini, bu dönem üzerinde en fazla durdukları unsurlardan birinin de bu olduğunu söyledi.

Ergenekon ve Balyoz sürecinden başlayarak Gezi olayları, parti kapatma ve en son 15 Temmuz ihanetine varıncaya kadar bir sürü badireyle uğraşarak bu günlere geldiklerini, buna rağmen hizmet ürettiklerini vurgulayan Yılmaz, gelecek süreçte yaptıkları hizmetlerden daha fazlasını vatandaşların hizmetine sunacaklarını aktardı.