AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan Belediyesi’ni ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan Belediyesi’ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un teyzesi Fahriye Vurgun’un cenaze namazına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, cenaze namazının ardından Eyüpsultan Belediyesi’ye geçerek Belediye Başkanı Deniz Köken’le bir araya geldi. Eyüpsultan Belediyesi’nde yaklaşık 1 saat 15 dakika kalan Yıldırım, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere selam verdi. Bir süre gazetecilerle sohbet eden Yıldırım aracına binerek belediyeden ayrıldı.

