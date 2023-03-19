AK Parti için Altan Tan ve Ayhan Bilgen iddiası! Listelerde HÜDA-PAR, ANAP, BBP ve MHP sürprizi... Mehmet Ali Kulat Cumhur İttifakı'ndaki son kulisleri paylaştı

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, seçimlere 55 gün kala Cumhur İttifakı'nın seçim stratejisiyle ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. MAK Araştırma'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, ittifaktaki liste çalışmalarına dair son kulis bilgilerini paylaşırken, ittifaka katılması gündemde olan partiler ve isimlerle ilgili son detayları da paylaştı. İşte Mehmet Ali Kulat'ın Twitter hesabından paylaştığı dikkat çeken kulis bilgileri...

"MHP SEÇİME AYRI LİSTEYLE GİRECEK"

MHP geçmişte olduğu gibi seçime ayrı mı? Yoksa seçilecek yerlerden iki grup kuracak kadar isim Ak Parti listelerinden mi girsin? Farklı görüşler tartışılsa da; hatta her iki partiden iki hukukçu formül çalışsa da MHP seçime ayrı girecek gibi...

HÜDA PAR'A HANGİ İLLERDE KONTENJAN VERİLECEK?

Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDAPAR'a Diyarbakır 2. sıra, Batman 2. sıra, Van 3. sıra ve artı 5 riskli yerler olmak üzere 8 milletvekili kontenjanı verileceği iddiası Ak Parti'de neredeyse netleşti deseler de biraz daha çalışılacak gibi...

BBP'NİN HEDEFİ 8 MİLLETVEKİLİ ÇIKARTABİLMEK

Cumhur İttifakı’nda yer alan BBP'nin seçime kendi listeleri ile ayrı gireceği yönündeki açıklamaları hibrit bir beraberliğe dönüşebilir. BBP cenahından beklenti seçilecek yerlerde 8 civarında milletvekilliği... Ancak AK Parti tarafı bu talebi karşılamaktan şimdilik çok uzak. AK Parti, BBP'nin arzusu için "karşılanması çok zor bir talep" diyor. BBP'nin ittifak içi ama kendi listesi ile seçime girmesi muhtemel...

AYHAN BİLGEN VE ALTAN TAN İDDİASI

AK Parti, Ses Parti Genel Başkanı Ayhan Bilgen için Kars 1. sıra ve Ses Partiden 3 ismi de farklı yerlerde listelere koyma fikri, Kars yerine İstanbul 3. bölge şekline evrilebilir. Altan Tan için de Doğu Güneydoğu konuşulsa da Adana ve Mersin'den biri muhtemel.

ANAP LİDERİ KIRIKKALE'DE LİSTE BAŞI MI?

Cumhur İttifakı'nın resmi olmasa da ortağı gibi destek veren ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi memleketi Kırıkkale liste başı yerine, Muğla 2. sıra olabilir. Partide başka isimlere AK Parti içinde seçilecek yer verilmesi çok muhtemel görülmüyor

AK PARTİ'DE 3. DÖNEM KURALI UYGULANACAK MI?

AK Parti 3. Dönem kuralını işletmeyecek. Bu durum özellikle üst bürokrat istifalarını frenledi. Partiye aday başvuruları eskiyle kıyaslanamaz sayıda düşük. Bu durum moral ve motivasyon sıkıntısı olmasın diye hem süre uzatıldı hem de müracaat teşviki yapılıyor.

BAKANLAR, MİLLETVEKİLİ OMA HAZIRLIĞINDA

Cumhur İttifakı'nın amiral gemisi Ak Parti'de bakanların tamamına yakını Milletvekili listelerine girme hazırlığı yaparken; memur istifa süresini geçiren bazı Bürokrat, Bakan Yardımcısı ve Başdanışmanlar emeklilik dilekçesi ile bu engeli aşıp müracaat edebilir.

"BİR DE EMEKLİ ASKERLER VAR Kİ..."

(Şimdilik) Son olarak AK Parti ve MHP'de Genel Merkez üst yöneticilerinin tamamına yakını listelerde en iyi yerlerde olabilecek gibi dursa da Ege Bölgesi ve Deprem Bölgesi sürprizleri, birde emekli asker isimler... Çok kulis var da... Şunun şurasında ne kaldı ki."





