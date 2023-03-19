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Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanı adayı çıkartacak mı? Kulisleri hareketlendiren Kılıçdaroğlu kararı

19.03.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 55 gün sonra sandık başına gitmeye hazırlanırken, Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararını verdi. İttifakın aday çıkarmayıp Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği kulislerde konuşulurken; alınan karar basın toplantısıyla duyurulacak.

Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanı adayı çıkartacak mı? Kulisleri hareketlendiren Kılıçdaroğlu kararı

Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ittifak adıyla girme kararı aldı. Yapılan son toplantıda seçime girme yeterliliği olan partilerin kendi ad ve logosunu kullanması, yerelde ise işbirliklerine gidilmesi kararı alınırken, cumhurbaşkanı adaylığı konusu da netleşti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın tutumunun bir basın toplantısıyla açıklanacağı aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİ BEKLENİYOR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; söz konusu açıklamanın 23 Mart’tan önce açıklama yapılması beklenirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerin beklendiği aktarıldı.

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TİP'İ ZİYARET ETMİŞTİ, HDP İLE DE GÖRÜŞECEK

TİP’le görüşen Kılıçdaroğlu’nun yakın zamanda HDP ve EMEP gibi diğer bileşenleri de ziyaret edeceği, görüş alışverişinde bulunacağı kaydediliyor.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI'NDAN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KARARI

Edinilen kulis bilgilerine göre ise Emek ve Özgürlük İttifakı'nın son toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleme kararı çıktı.

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Kılıçdaroğlu’na doğrudan destek açıklaması yapılması beklenmezken, bunun yerine aday çıkarılmayarak CHP liderinin işaret edileceği öğrenildi.

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