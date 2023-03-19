HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meral Akşener'den Muharrem İnce çıkışı: "Millet İttifakı’nda yer almasını isterim"

Meral Akşener'den Muharrem İnce çıkışı: "Millet İttifakı’nda yer almasını isterim"

19.03.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. 'Oylar bölünecek' tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Millet İttifakı'nda görmek istediğini belirtirken "Sayın İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olma hakkı vardır. Millet İttifakı genişleyecekse onun yer almasını isterim. İnce'nin bu hakkı kullanıyor olmasının hainlikle suçlanmasının esefle karşıladığımı söylemek isterim" dedi.

Meral Akşener'den Muharrem İnce çıkışı: "Millet İttifakı’nda yer almasını isterim"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 55 gün gibi bir süre kalırken, cumhurbaşkanı adayları, listeler ve ittifaklar son şeklini alıyor. Muhalefette Millet İttifakı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı üzerinde uzlaşırken, CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce de adaylığını ilan etti. İnce'nin adaylığının ardından ise muhalefette oylar bölünür tartışması başladı.

MERAL AKŞENER'DEN MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

TV100'de yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu programa katılan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ; İnce ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

1

"SAYIN İNCE'NİN ADAY OLMA HAKKI VARDIR"

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan Meral Akşener, "Sayın İnce'nin aday olma hakkı vardır" dedi.

"MİLLET İTTİFAKI'NDA GÖRMEK İSTERİM"

Muharrem İnce'yi Millet İttifakı'nda görmek istediğini belirten Akşener, "İttifak genişleyecekse onun yer almasını isterim" ifadelerini kullandı:

FGDGSG

"HAİNLİKLE SUÇLAYANLARI ESEFLE KINIYORUM"

Meral Akşener'in Muharrem İnce'ye yönelik yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Sayın İnce ile biz 2018'de Millet İttifakı'nın Temel Bey ile 3 adaylığını yaptık. Dedik ki ikinci tura kalanı diğerleri destekleyecek. Ben sayın İnce ile bir taraftan rakibiz, bir taraftan da saygılı bir şekilde kampanya yaptık.

Sayın İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olma hakkı vardır. Millet İttifakı genişleyecekse onun yer almasını isterim. Benim bu konu hakkında bir şey söyleme hakkım yok.

Kritik süreçte Yavaş, Akşener'den ne istedi? Kritik süreçte Yavaş, Akşener'den ne istedi?

Sayın İnce'nin bu hakkı kullanıyor olmasının hainlikle suçlanmasının esefle karşıladığımı söylemek isterim. İnce'nin duruşuna saygı duyularak bir yan yana gelişin sağlanması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oy kullanılacak gümrük kapıları belli olduOy kullanılacak gümrük kapıları belli oldu
Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'de peş peşe deprem! 4.6 ile başladı devam etti...,Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'de peş peşe deprem! 4.6 ile başladı devam etti...,
Togg'dan yeni görüntüler geldi!Togg'dan yeni görüntüler geldi!
Anahtar Kelimeler:
haberler haber

En Çok Okunan Haberler

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

Kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

Selin vurduğu Şanlıurfa’da ekipler teyakkuza geçti!

Selin vurduğu Şanlıurfa’da ekipler teyakkuza geçti!

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Her ayrıntısı paylaştı

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Her ayrıntısı paylaştı

Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem!

Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem!

İshal salgını iddiasına Bakan Koca'dan yanıt!

İshal salgını iddiasına Bakan Koca'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.