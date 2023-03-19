Meral Akşener'den Muharrem İnce çıkışı: "Millet İttifakı’nda yer almasını isterim"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 55 gün gibi bir süre kalırken, cumhurbaşkanı adayları, listeler ve ittifaklar son şeklini alıyor. Muhalefette Millet İttifakı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı üzerinde uzlaşırken, CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce de adaylığını ilan etti. İnce'nin adaylığının ardından ise muhalefette oylar bölünür tartışması başladı.

MERAL AKŞENER'DEN MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

TV100'de yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu programa katılan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ; İnce ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SAYIN İNCE'NİN ADAY OLMA HAKKI VARDIR"

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan Meral Akşener, "Sayın İnce'nin aday olma hakkı vardır" dedi.

"MİLLET İTTİFAKI'NDA GÖRMEK İSTERİM"

Muharrem İnce'yi Millet İttifakı'nda görmek istediğini belirten Akşener, "İttifak genişleyecekse onun yer almasını isterim" ifadelerini kullandı:

"HAİNLİKLE SUÇLAYANLARI ESEFLE KINIYORUM"

Meral Akşener'in Muharrem İnce'ye yönelik yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Sayın İnce ile biz 2018'de Millet İttifakı'nın Temel Bey ile 3 adaylığını yaptık. Dedik ki ikinci tura kalanı diğerleri destekleyecek. Ben sayın İnce ile bir taraftan rakibiz, bir taraftan da saygılı bir şekilde kampanya yaptık.

Sayın İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olma hakkı vardır. Millet İttifakı genişleyecekse onun yer almasını isterim. Benim bu konu hakkında bir şey söyleme hakkım yok.

Sayın İnce'nin bu hakkı kullanıyor olmasının hainlikle suçlanmasının esefle karşıladığımı söylemek isterim. İnce'nin duruşuna saygı duyularak bir yan yana gelişin sağlanması gerekiyor.



