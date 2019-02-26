HABER

AK Parti İl Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:21 | Son Güncelleme

Ak Parti İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle özel bir video hazırladı. Sosyal medyada #NiceSenelereSeninle hashtagiyle paylaşılan video yoğun ilgi gördü.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabı üzerinden "Dünya siyasetine yeni bir yön veren; ömrünü milletimize hizmete adamış liderimizle aynı yolda yürümeyi nasip eden Allah'ımıza hamdolsun. #NiceSenelereSeninle" yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

erdoğan twiti görseli

Pek çok sosyal medya kullanıcısının da bu hashtagi ve videoyu paylaşması üzerine #NiceSenelereSeninle hashtagi kısa sürede Twitter trend topic listesinde ilk sıraya oturdu. (DHA)


PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Deniz olmayan kente halk plajı yapılacakDeniz olmayan kente halk plajı yapılacak
Bursa’da Cem Yılmaz coşkusuBursa’da Cem Yılmaz coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan doğumgünü Video

En Çok Okunan Haberler

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Flaş iddia: ABD askeri müdahale için hazırlık yapıyor

Flaş iddia: ABD askeri müdahale için hazırlık yapıyor

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Beykoz'da toprak kayması! Bir evde hasar oluştu

Flaş! Beykoz'da toprak kayması

İstanbul'da tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başladı

Flaş! O ürünlerin tanzim satışı da başladı!

Baldıza cinsel istismar davasında ortalık karıştı

Baldıza cinsel istismar davasında ortalık karıştı

DHKP/C'li teröristlerin yakalanma anı kamerada

DHKP/C'li teröristlerin yakalanma anı kamerada

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.