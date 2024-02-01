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  4. AK Parti ile YRP arasında sürpriz görüşme! Erbakan'ın açıklaması ertelendi

AK Parti ile YRP arasında sürpriz görüşme! Erbakan'ın açıklaması ertelendi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.02.2024 16:03 | Son Güncelleme:
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AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetleri arasında sürpriz zirve. İki partinin heyetleri akşam yeniden bir araya gelecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yarın yapması beklenen açıklaması da ertelendi. YRP'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik yol haritası Fatih Erbakan tarafından pazartesi günü açıklanacak.

AK Parti ile YRP arasında sürpriz görüşme! Erbakan'ın açıklaması ertelendi

31 Mart seçimleri için partilerin yoğun trafiği devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere diğer illerde Yeniden Refah Partisi ile AK Parti'nin ittifak yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Yarın Fatih Erbakan'ın açıklama yapması beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi bu akşam bir kez daha bir araya geleceklerini duyurdu . Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yarın yapması beklenen açıklaması da ertelendi. Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik yol haritasını pazartesi günü açıklayacak.

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KILIÇ 'GEREK KALMADI' DEMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Heyetler arasındaki ittifak görüşmeleri tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da heyetler arasında yeni bir buluşma, yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı. Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz” demişti. Kılıç ayrıca, "31 Mart yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarına ilişkin Yeniden Refah Partisi’nin görüş ve yaklaşımı Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan tarafından cuma günü saat 14.30’da İstanbul’da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır." demişti.

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Bugün yaşanan gelişmelerin ardından Erbakan'ın yarın yapması beklenen açıklaması ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi ak parti
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