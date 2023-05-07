AK Parti İstanbul mitinginde kaç var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu AK Parti İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Sayı açıklandı

AK Parti İstanbul mitingine katılan kişi sayısı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğünde kalabalığı ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge katılan kişi sayısını açıkladı. İşte AK Parti İstanbul mitingine katılan vatandaşların sayısı...

AK PARTİ İSTANBUL MİTİNGİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitingine 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Yaptığı açıklamada "Biz İstanbul'u candan, yürekten seviyoruz. Buradan Cumhurbaşkanlığına yürüdük ama bu yürüyüşü sizinle birlikte yaptık. Tekrar sizinle bu yollarda yürüyoruz. Bu ne muhteşem bir İstanbul." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bugün İstanbul 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edecek. Alanda 1 milyon 700 bin katılım var. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aziz İstanbul, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu ne muhteşem bir ihtişam. Yollar bir başka zengin. İstanbul bugün haykırıyor, 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Onun kim olduğunu biliyorsunuz. Resmi rakamı getirdiler, resmi rakam 1 milyon 700 bin.

İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Allah sizlerden razı olsun. Burada doğduk, burada büyüdük, buranın hizmetkarı olduk. İstanbul'u dünyada saygın bir şehir haline getirdik. İstanbul sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Diğer 80 vilayetten gelip İstanbul'da hayat kuran kardeşlerimiz var. İstanbul, Türkiye'dir.

Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz bir yer değildir. Yeşilköy'deki bu alan önceki asrın başlarında ülkemizin havacılık alanında teknoloji hamlesinin başladığı, sonra tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Bunların bu ülkede dikili taşı yok. Dikili ağacı yok. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen Kılıçdaroğlu'na biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Bir pankartta ne diyor, 'Bay Kemal boş sözü, Reis son sözü söyler' diyor.

15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiğinde adeta aynı hezimeti tekrar yaşıyorlar. Bak mitingi neden Yenikapı'da yapamadı? Neden? Çünkü nu iş farklı bir şey. İnşallah onların bu kabuslarını da hiç bitirmeyeceğiz. İstanbul evet derse bu iş biter. İstanbul birilerini emekli edeceğiz derse bu iş biter. Benim size inancım tam. Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük. Bugün de milletimizle yol yürüyoruz.

Hani Avrupa'nın gazeteleri dergileri var ya, onlar şimdi burayı izliyorlar. Cevabı siz vereceksiniz. Bu mübarek ülkenin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün. Öyle bir ses verin ki 14 Mayıs'ta sandıkta çıkacak sonucun müjdecisi olsun. Bu seçim döneminde gittiğimiz her şehirde havalimanından miting meydanına kadar attığımız her adımda milletimizin coşkusuna şahit olduk. Dün Kayseri'de 135 bin kişi vardı. Mersin'de 80 bin kişi vardı. Yol kenarları muhteşemdi, heyecan muhteşemdi. Hepsi kararı vermişti. Bir önceki gün Erzurum'daydım. Dadaşlar bizim otobüsün adeta önünü kestiler, yürütmüyorlar. Orada da alanda 130 bin kişi vardı. Bugün İstanbul hepsinden bir başka güzel. İstanbul bugün kendine yakışanı, kendi evladını, ona hizmetkar olanı çok iyi tanıdığı için biliyor.

Bugün bu muazzam iklimde sizlerle biraz dertleşmek istiyorum. Bizim İBB başkanlığından beri bir prensibimiz var. Yapmayacağımız şeyi söylemiyoruz. Ülkenin ve milletin meseleleri konusunda en küçük sorumluluk hissetmeyenlerin böyle bir derdi yok. Onun için ülkemize kazandırdığımız her esere takoz koydular. Bunu açıkça söylemekten de çekinmediler. Bu hükümet dünyanın en doğru şeyini de yapsak ne diyorlar, 'biz yine karşı çıkacağız.'

AK PARTİ İSTANBUL MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada İstanbul mitingine 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını ifade etti.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Büyük İstanbul Mitinginin yapıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları:

72T Yeşilköy - Taksim

94Y Yeşilpınar - Bakırköy

98H Metrokent - Bakırköy

98S K.S.S Hastanesi - Bakırköy

AK Parti Büyük İstanbul mitinginin yapıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu:

Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı bilgileri ise şu şekilde:

A-04 ve A-31 Minibüsleri

