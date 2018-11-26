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AK Parti İzmir adayı kim? İşte kulislerde öne çıkan 3 isim

SEÇİM HABERLERİ  | 26.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler için MHP ile ittifaka giden AK Parti’nin, merakla beklenen İzmir büyükşehir belediye başkan adayı yarın açıklanacak. Kulislerde ise 3 ismin adı artık iyiden iyiye konuşulmaya başladı.

AK Parti İzmir adayı kim? İşte kulislerde öne çıkan 3 isim

Yerel seçimler için partilerin önem verdiği illerden İzmir’de, AK Parti’nin çıkaracağı aday yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

ERDOĞAN KÜRSÜDEN ANONS EDECEK

Erdoğan TBMM Grup Toplantısı'nda, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayını kürsüden anons edecek.

NİHAT ZEYBEKÇİ EN GÜÇLÜ ADAY

MHP ile İzmir’de de ittifaka giden Ak Parti’nin en güçlü adayı ise eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci. Zeybekci’nin yanı sıra kulislerde AK parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İl Başkanı Ayın Şengül gibi isimlerin de adı geçiyor.

AK PARTİ VE MHP'DE HEYECANLI BEKLEYİŞ

Yerel seçim çalışmalarına başlayan ancak adayın açıklanmasıyla birlikte yol haritasını çizecek olan AK Parti ve MHP İzmir yönetiminde de heyecanlı bekleyiş sürüyor.

'İZMİR'DE BAŞARILI OLACAĞIZ'

Cumhur ittifakı adayının yarın açıklanacağını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, MHP ile birlikte başarıyı yakalayacaklarına inandığını belirterek, “Güçlü bir belediye başkan adayı belirleyerek, İzmir’de başarılı olacağız” ifadelerini kullandı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de ittifak sayesinde seçimden çok daha güçlü çıkacağını belirtirken, yepyeni bir vizyonla İzmir’in önünü açılacağını söyledi.

20 İLİN BAŞKAN ADAYI AÇIKLANACAK

Toplantıda, İzmir’in yanı sıra Ankara, Muğla, Eskişehir, Balıkesir, Hatay, Konya, Mardin, Trabzon ve Sakarya büyükşehir belediye başkan adayları ile Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Sivas ve Yozgat'ın belediye başkan adayları açıklanacak. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
MHP destek verdiyse istanbul da geçmiş olsun Muharrem hiç girmesin malesef şansı yok. yenilir yine.
akp bu seçimde de belki alır itifaktan ama önümüzdeki seçim yeniden refah partisine oyum işcicisine kendi için tankın önüne yatan halka çifdikiş türemiş diyen ya yanında onu yanlış yönlendiren dalkavukları kovsun yada halkına dönsün yoksa akp büyük hüsran yaşar evet chp gibi bir parti kazanmasın diye oyumu son kez ben vericem ama ondan sonrası tufan yediden refah hayırlı olsun şımaran bu ikdidarın alternatifi çıktı
Samsun, Mustafa Demir i istemiyor, halkın sevdiği isimler öne çıkacaktı ama öyle olmamış, kişisel menfeatlar, güzel Samsun umuzun önüne çekmiş, yazık. Biz Samsunlular olarak, Samsun için sesi çıkmamış belediye başkanı adayı istemiyoruz
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