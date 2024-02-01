HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 13 Şubat'ta projelerini tanıtacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 13 Şubat'ta projelerini tanıtacak

01.02.2024 14:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, hemşehri derneklerinin üyeleriyle buluştu. Dağ, 13 Şubat'ta, kentte hayata geçirmek istedikleri projelerin tanıtım toplantısını yapacaklarını söyledi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 13 Şubat'ta projelerini tanıtacak

Bornova'da bir kafeteryada Kütahya hemşehri derneklerinden üyelerle bir araya gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Simavlı olduğunu hatırlatarak hemşehrilerinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını, "dağ gibi arkasında durduklarını" belirtti.

İzmir'in küçük bir Türkiye olduğunu dile getiren Dağ, "Sadece Anadolu coğrafyasından değil suyun ötesinden de on binlerce hemşehrimiz İzmir'de hayatını idame ettiriyor. Biz de kendi yöremizin güzelliğini burada yaşamaya, yaşatmaya devam ediyoruz. İzmir'deki her bir hemşehri derneğinin kendi yöresinin özelliğini bu şehre yansıtması, kaynaşmayı daha da artırması için atılacak adımların, inşallah büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda bizzat takipçisi olacağız." dedi.

Milletvekilliği sürecinde kentin birçok noktasına yapılan yatırımlarla iz bıraktığına inandığını ifade eden Dağ, İzmir'in yönetilememesini kendisine dert edindiğini anlattı.

AA-20240201-33584521-33584518-IZMIR_BUYUKSEHIR_BELEDIYE_BASKAN_ADAYI_DAG_HEMSEHRI_DERNEKLERININ_UYELERIYLE_BULUSTU

Dağ, şunları kaydetti:

"1 Nisan'dan sonra şehre kazandıracağımız hizmetlerden dolayı da büyük bir heyecan duyuyoruz. Bunu hep birlikte yapacağız. Bazen yapmak istediğimiz hususlar öyle heyecanlandırıyor ki emin olun gece heyecandan bir anda uyanıp saatlerce onları hayal ediyorum. Yani biz İzmir'in birçok problemini masaya bundan önce yatırmıştık. Şimdi de yatırdık. İnşallah 13 Şubat günü projelerimizin lansmanını gerçekleştireceğiz. O güne kadar da İzmir'de neler yapacağımızı konuşacağız. 13 Şubat'tan sonra da İzmirli hemşehrilerimiz, inşallah bizim bu şehre neler kazandıracağımızı konuşacaklar."

Dağ, seçime 2 aylık bir süre kaldığını, Kütahyalı hemşehrilerinden kapı kapı dolaşarak önceki seçimde partilerine oy vermeyen kişileri ikna etmelerini istedi.

AA-20240201-33584521-33584520-IZMIR_BUYUKSEHIR_BELEDIYE_BASKAN_ADAYI_DAG_HEMSEHRI_DERNEKLERININ_UYELERIYLE_BULUSTU

AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır da seçim çalışmalarına 7 ay önce başladığını belirterek, "Herkes diyor ki o sene bu sene. Allah izin verirse Bornova'da biz, İzmir'de Hamza başkan, diğer ilçelerimizde de arkadaşlarımız kazanacak. Herkes inanıyor, biz de inanıyoruz." diye konuştu.

Hamza Dağ, daha sonra Bornova Hükümet Konağı çevresindeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kombinlerinizin havasını yükseltecek kemerlerde bütçe dostu fiyatlarKombinlerinizin havasını yükseltecek kemerlerde bütçe dostu fiyatlar
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar!ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar!
İYİ Partili isim adaylıktan çekildi: "Sayın Akşener’in de iznini alarak..."İYİ Partili isim adaylıktan çekildi: "Sayın Akşener’in de iznini alarak..."
Anahtar Kelimeler:
İzmir Hamza Dağ ak parti
En Çok Okunan Haberler
İYİ Partili isim adaylıktan çekildi: "Sayın Akşener’in de iznini alarak..."

İYİ Partili isim adaylıktan çekildi: "Sayın Akşener’in de iznini alarak..."

‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın ablası kameralara sinirlendi: İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz

‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın ablası kameralara sinirlendi: İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar!

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar!

Nuri Alço Yeşilçam'daki seks furyasını anlattı! "Para yok..."

Nuri Alço Yeşilçam'daki seks furyasını anlattı! "Para yok..."

Emekli maaşı zam farkında 15 gün detayı...

Emekli maaşı zam farkında 15 gün detayı...

Takside dehşet kamerada! Taksiciye kabusu yaşattı

Takside dehşet kamerada! Taksiciye kabusu yaşattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.